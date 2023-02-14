عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصر سالم: العالم سيشهد حرب الأجسام الطائرة بين أمريكا والصين الفترة المقبلة

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن حرب الأجسام الطائرة المجهولة بين الصين والولايات المتحدة الامريكية بدأت، وهذه الأجسام الغريبة ليست أجساما فضائية ولكنها  تابعة لدولة للحصول على معلومات معينة لصالح طرف من الأطراف وهى أجسام تم ضبطها حيث بمجرد سقوطها تنفجر ذاتيا حتى لا يتم كشف محتواها وهدفها من التحليق فوق اى طرف من الأطراف بين أمريكا والصين .

وأضاف سالم ، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر الجديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم، أن هناك حرب بالونات جديدة بين الصين وأمريكا واصفا بأنها حرب معلوماتية جديدة تخوضها الصين والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على المعلومات بطريقة جديدة ومبتكرة لا يتم كشفها من الطرف الآخر ، مشيرا الى أن بعض الأجسام الطائرة المجهولة أثارت مخاوف واشنطن، وبدأ ذلك بعدما اسقطت مقاتلة أمريكية جسما غامضا حلق فوق كندا بعد حادث مماثل فى ألاسكا .

 

الطرق الجديدة في التجسس

 

وتابع :"  سوف يشهد العالم يوما بعد يوم المزيد من المعارك السياسية المبتكرة بطرق جديدة، وتتفنن الدول الكبرى في استحداث طرق وأدوات جديدة للتجسس، من خلال الأجسام الطائرة المجهولة الذي يثير مخاوف وخاصة في واشنطن.

حرب الأجسام الطائرة المجهولة الصين والولايات المتحدة الصين أمريكا ETC الأجسام الطائرة المجهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

ترشيحاتنا

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا وسقوط ثلوج على قمم كاترين وجبل موسى

صاحب الصوت الخاشع .. تعرف على وصية الشيخ النقشبندي في ذكرى وفاته

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بعد مساعدة تركيا.. أردوغان يوجه رسالة مهمة لدول العالم

الأهلي يهزم الزمالك 3–0 ويتوج بالنسخة الأولى من كأس سوبر الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما كان بيخبيها.. من هي هدير النحاس خطيبة البلوجر عمرو راضي؟

في الفلانتين.. إزاي تتأكدي من حب الرجل

قصة حقيقية لعشيقة ملك فرعوني جاءت لتكشف أسراره قبل 70 عاما ودُفنت بجواره

شبه خالتها.. 5 صور لابنة شقيقة الهام شاهين فى عيد ميلادها

فيديو

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

لسة متعدمش.. سبب عدم تنفيذ الحكم في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ