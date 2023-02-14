نصر سالم: العالم سيشهد حرب الأجسام الطائرة بين أمريكا والصين الفترة المقبلة

قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن حرب الأجسام الطائرة المجهولة بين الصين والولايات المتحدة الامريكية بدأت، وهذه الأجسام الغريبة ليست أجساما فضائية ولكنها تابعة لدولة للحصول على معلومات معينة لصالح طرف من الأطراف وهى أجسام تم ضبطها حيث بمجرد سقوطها تنفجر ذاتيا حتى لا يتم كشف محتواها وهدفها من التحليق فوق اى طرف من الأطراف بين أمريكا والصين .

وأضاف سالم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر الجديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم، أن هناك حرب بالونات جديدة بين الصين وأمريكا واصفا بأنها حرب معلوماتية جديدة تخوضها الصين والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على المعلومات بطريقة جديدة ومبتكرة لا يتم كشفها من الطرف الآخر ، مشيرا الى أن بعض الأجسام الطائرة المجهولة أثارت مخاوف واشنطن، وبدأ ذلك بعدما اسقطت مقاتلة أمريكية جسما غامضا حلق فوق كندا بعد حادث مماثل فى ألاسكا .

الطرق الجديدة في التجسس

وتابع :" سوف يشهد العالم يوما بعد يوم المزيد من المعارك السياسية المبتكرة بطرق جديدة، وتتفنن الدول الكبرى في استحداث طرق وأدوات جديدة للتجسس، من خلال الأجسام الطائرة المجهولة الذي يثير مخاوف وخاصة في واشنطن.