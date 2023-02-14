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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في الفلانتين.. إزاي تتأكدي من حب الرجل

علامات الحب
علامات الحب

يحتفل العشاق العالم فى 14 نوفمبر بيوم الفلانتين وترغب بعض الفتيات فى معرفة حقيقة حب الرجل المعجبة به لها ؟ وهل حقا يحبها أم يريد قضاء وقت فراغه فقط معها؟

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عرض موقع "herway " ابرز 7 علامات تؤكد حب الرجل للمرأة وانها الكراش المناسب له.

السعادة واضحة 

تعد السعادة غير المبررة على وجه الرجل عند رؤيته لإمرأة معينة من أهم العلامات التى تبين أنه يعيش فى حالة حب معاها حتى وإن كان لم يصرح لها حتى الآن بهذه المشاعر.

موجود دائما
من أبرز العلامات التى تكشف حب الرجل للمرأة هى عدم انشغاله عنها مهما كان حجم مسئولياته فكلما احتاجته وجدته متاحا لها واء كان من خلال مكالمة أو اللقاء والمساندة فى حل المشكلة أو تخفيف الحزن ويفضلها عن أصدقائه.

وجود الرجل بجانب المرأة دائما 

 يعرف الكثير عنك
يحرص الرجل الذي يعيش فى حالة حب حقيقي على معرفة بعض الأمور عن الفتاة التى لاتهمه فى شئ مثل لونها المفضل والأشياء التى تسعدها، وأفضل أماكن التنزه بالنسبة لها، ومن هم أصدقائها، وحياتها الأسرية .. إلخ.

ارتباك فى التصرفات
يريد الرجل أن يظهر أجمل مافيه من صفات أمام المرأة قبل التعبير لها عن الحب بحيث يكون فى أفضل صورة ولكن من شدة حرصه على هذه الفكرة يحدث العكس فيسقط فجأة أو يصطدم بالحائط أو يسقط الأشياء من يده أو يفسد شيئا بدلا من إصلاحه.

يحاول إقناعها
إذا عرض عليكي الارتباط أو التقرب منك ورفضتى هذا الأمر وأصر على طلبه وحاول إقناعك بشتى الطرق فإنها إحدى علامات الحب القوي.

الإلحاح فى طلب الزواج

يعرض عليك الهدايا
من الطرق التى يلجأ لها الرجال للتعبير عن الحب أو الإعجاب هو تقديم الهدايا وشراء أى شئ ليجعلها تشعر بالسعادة.

يبتسم بخجل 
بعض الرجال تبتسم بخجل ويحمر وجههم عندما يكونوا قريبين من المرأة التى يحبونها وقد يصل الامر للشدة الارتباك ولعثمة فى الحديث بسبب المشاعر التى يحملها بداخلها تجاهها.

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