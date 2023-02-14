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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لملاقاة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كلا من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الوسط: أشرف حكيمي - ماركينيوس - سيرجيو راموس - نونو مينديز

خط الوسط: زائير إيمري - دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - كارلوس سولير

خط الوسط: نيمار دا سيلفا - ليونيل ميسي

ويجلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بارك دو برانس معقل الفريق الباريسي.

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