كلب ينقذ قرية كاملة بعد زلزال تركيا المدمر.. شاهد

تعمل كلاب البحث والإنقاذ على مدار الساعة فوق أنقاض المباني المنهارة بحثا عن ناجين محاصرين، بعد أيام طويلة من الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا.

في وسط مدينة كهرمان مرعش التي تضررت بشدة بسبب الزلزال المدمر، كانت الكلاب البوليسية تتنقل من موقع إلى آخر بحثًا عن ناجين محتملين على الرغم من برد الشتاء.

وكان فريق إغاثة قد غادر في 12 فبراير إلى قرية في منطقة جوكسون بمحافظة كهرمان مرعش في تركيا، ونظرًا إلى أن الطريق إلى القرية كان مغطى بالثلوج الكثيفة، اضطر فريق الإنقاذ إلى تغيير الاتجاه.

كلب ينقذ قرية كاملة

ووصفت وكالة الأناضول التركية للأنباء (AA) بعد لحظة أن الطاقم ضل طريقه وقرر الاعتماد على كلب اقترب منهم وحاول توجيههم إلى الطريق الصحيح.

وبفضل توجيه الكلب، عثر الفريق على القرية وسلم مواد الإغاثة للضحايا، وكأن الكلب عرفهم وأراد المساعدة.

التقط فريق الإنقاذ هذه اللحظة المذهلة على هاتف محمول، حيث توثق الصورة كلبًا يجري بكل جهده وتتبعه سيارة إسعاف من الخلف.