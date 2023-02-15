هارب من الشرطة| نمر متوحش ينهي حياة مُسن هندي وحفيده

في مأساة مزدوجة ووحشية، قام نمر بري بإنهاء روح فردين من نفس العائلة وتزعم التقارير أن الوحش عاد خلال نصف يوم بعد قتله الأول.



وبحسب ما ورد عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية ، هرب النمر البري المتوحش من محمية طبيعية في الهند.

وتم العثور على الضحية المُسن ، وهو مزارع يبلغ من العمر 75 عامًا ، ميتًا في جنوب البلاد بعد 12 ساعة فقط من مقتل حفيده على يد نفس النمر.

ووقع الحادث الأليم الذي انتهى بمقتل الرجل المسن يوم الاثنين 13 فبراير في ولاية كارناتاكا.

وتوفي الجد في حقل بالقرب من منزله في قرية Palleri ، Kodagu - على بعد 650 قدمًا فقط من المكان الذي تم العثور فيه على حفيده ، Chethan ، في اليوم السابق يوم الأحد 12 فبراير وهو يحصد البن في موقع مزرعة.

وفي حديث من مسؤولي الغابات، أوضحوا كيف كان الأطباء البيطريون على أهبة الاستعداد لتخدير الوحش وأخبروا كيف كانوا يعملون لوقت إضافي لمحاولة العثور عليه من خلال دوريات في القرى.

كما تم إنشاء 25 مصيدة كاميرا أخرى في محاولة لزيادة فرص التعرف على الحيوان والتقاطه.

ويمكن للتغييرات في حياة النمور أن تجبرهم على ترك حظائرهم وعبورهم في مسار المستوطنات البشرية.