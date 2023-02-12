أصبحت حامل.. العثور على فتاة بريطانية محبوسة في دولاب ملابس

اختفت فتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما منذ حوالي 18 شهر، من داخل منزل والديها بالتبني ليتبين وجودها داخل خزينة ملابس وهي تبكي بعد أن أصبحت حاملا.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يقول نائب المارشال الأمريكي روبرت واتسون، الذي قاد فريق الشرطة الذي توصل إلى هذا الاكتشاف الصادم، إن الفتاة حامل في حوالي أربعة أو خمسة أشهر.

وقال النائب واتسون إنه تم العثور على الفتاة يوم الثلاثاء ، 7 فبراير ، في منزل على الجانب الجنوبي من بورت هورون بولاية ميشيجان الامريكية، لكن سكان المنزل زعموا أنهم لا يعرفون أنها كانت هناك.

وأضاف لصحيفة ديترويت فري برس أن المحققين قد اقتيدوا إلى المنزل من خلال بلاغ من أحد أفراد الجمهور.

وتابع واتسون أن سكان المنزل لم يسمحوا للضباط بالدخول، قائلا: “لم يسمحوا لنا بالتحدث مع أي شخص في المنزل، الأمر الذي كان بمثابة علامة استفهام كبيرة بالنسبة لنا”.

وتم العثور على الفتاة المفقودة في خزانة في الردهة، وأخذت الشرطة الفتاة لإجراء فحص طبي ، وبعد ذلك تم لم شملها مع والدها بالتبني.

وقال النائب واتسون: “لقد كانت سعيدة بذلك.. كانت خائفة من أنه إذا تم العثور عليها، فإنها ستعود إلى الحبس.. وقالت فقط أريد أن أكون مع والدي. أريد أن أكون مع والدي”.