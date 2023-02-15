بمكياج صاخب.. ميريهان حسين في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها صورا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
وظهرت ميريهان في الصور بإطلالة متميزة، معتمدة علي المكيب الصاخب واحمر الشفاة بلون الاحمر الفاتح الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.
وكتبت ميريهان:"عيد حب سعيد عليكم،بتمنالكم تملوا حياتكم بالحب والسعادة".
روجت الفنانة المصرية ميريهان حسين لـ فيلمها الجديد “إتنين للإيجار” والذي يعرض غدا بدور العرض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
ونشرت ماريهان صورها رفقة البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت قائلًة:" يارب يعجبكم وهستني رأيكم".