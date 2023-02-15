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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«ميمو» تعيد أحمد حلمي لخشبة المسرح في العاصمة الرياض

أحمد حلمى
أحمد حلمى

تنطلق الاثنين المقبل 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي  ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م.
ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد وعد الجمهور بمشاركة أحمد حلمي في مسرحية تقام في فبراير الجاري، مؤكدا أن حلمي أحد الفنانين الذين عاشوا على أرض المملكة فترة من الزمن.
وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل والمهمش من أسرته ومجتمعه، والذي قرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت جدارته ونجاحه، ولكن ما يحدث مخالف تماماً لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.
وتستعرض المسرحية من خلال نجومها مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويتشارك بطولة المسرحية مع الفنان أحمد حلمي، مجموعة من نجوم الكوميديا منهم: الفنانة هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني، وكوكبة من النجوم، ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

أحمد حلمى خشبة مسرح بكر الشدي منطقة بوليفارد رياض سيتي بوليفارد رياض سيتى أحمد حلمي ومنى ذكي الفنان أحمد حلمى

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