التعرض لوقت طويل في الشمس..الأكثر عرضة للإصابة باعتام عدسة العين وفقدان النظر

يعد إعتام عدسة العين من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على الرؤية وتجعلها مشوشة ويصل الامر فى بعض الحالات إلى فقدان النظر تماما .

ومعرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ إعتام عدسة العين ياعد بشكل كبير فى حمايتهم منها وتقليل خطر الإصابة من خلال أخذ الاحتياطات اللازمة



ووفقا للمعهد الوطنى للعيون “ nih” يزداد خطر إصابتك بـ إعتام عدسة العين كلما تقدمت في العمر أو كنت واحدا كمن هؤلاء الاشخاص، وهم:

من يعانى مشاكل صحية معينة مثل مرض السكري

التدخين بمختلف اشكاله وانواعه

من يتناول الكثير من الكحول

أصحاب تاريخ عائلي من إعتام عدسة العين

تعرض الشخص لإصابة في العين أو جراحة في العين أو علاج إشعاعي في الجزء العلوي من الجسم

قضاء الكثير من الوقت في الشمس

تناول المنشطات: الأدوية المستخدمة لعلاج بعض المشاكل الصحية مثل التهاب المفاصل أو الحساسية

إذا كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر إعتام عدسة العين ، فتحدث مع طبيبك واسأل عما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لتقليل المخاطر.