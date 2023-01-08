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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب إجراء العملية.. أفضل طرق الوقاية من إعتام عدسة العين

لكي لا تضطر للخضوع
لكي لا تضطر للخضوع لعملية عليك بمراقبة أعراض إعتام عدسة العي

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 220 شخص في جميع أنحاء العالم من ضعف البصر نتيجة عدة أسباب من بينها إعتام عدسة العين والتي عادة ما تحدث في سن الشيخوخة، ولكن مخاطرها تزداد في الوقت الحاضر حتى قبل الشيخوخة.

يُطلق على غشاوة الجزء الأمامي من عدسة العين اسم إعتام عدسة العين وهذا ما يسمى "غشاوة العدسة" في اللغة الطبية لكن هل تعلم ما هو أول أعراض إعتام عدسة العين؟ وما هي الخطوات الوقائية اللازمة للوقاية وتجنب الجراحة.

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ما هو السبب الرئيسي للإصابة بالمياه البيضاء؟

وفقًا لـ MyoClinic ، غالبًا ما يحدث إعتام عدسة العين في سن الشيخوخة لأنه مع تقدم العمر ، تبدأ البروتينات والألياف الموجودة في عدسة العين في الانهيار، مما يؤدي إلى تراكم طبقة ضبابية على العدسة، وهذا ما يسمى الساد، وفي بعض الأحيان يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين بسبب خلقي أو إصابة.


وفقًا للمعهد الوطني للعيون، يبدأ إعتام عدسة العين بضعف البصر هذا هو أول أعراضه، مع مراقبة الخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية من هذا المرض. إلى جانب ضعف البصر، يمكن أن تظهر أيضًا العديد من الأعراض الأخرى.

الأعراض الأخرى لإعتام عدسة العين

عدم وضوح الرؤية
تفتيح البشرة
العمى الليلي
أي ومضات ضوء
رؤية دائرة حول أشياء مثل المصابيح والأضواء
رؤية مزدوجة

الوقاية
تحتاج إلى تغيير النظارات أو العدسات اللاصقة بشكل متكرر.

أطعمة يمكن تمنع إعتام عدسة العين

وفقًا لـ WebMD ، لتجنب إعتام عدسة العين، تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C وفيتامين E، وهي مفيدة للعيون مثل-

الحمضيات
طماطم
الفلفل الأحمر والأخضر
كيوي
بروكلي
الفراولة
البطاطس
زيت عباد الشمس
السبانخ ، إلخ.
هؤلاء الناس معرضون لخطر أكبر


بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين يشمل فيها مرضى السكري ، الذين يعانون من أمراض العيون، جراحة العيون القديمة أو الاستخدام طويل الأمد لأدوية الستيرويد والكحول والمدخنين.

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