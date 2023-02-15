صفعة لأوكرانيا.. هولندا والدنمارك لن يسلما دبابات ليوبارد إلى كييف |لماذا؟

أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية، أن هولندا والدنمارك لن يشاركا في الجهود المبذولة لتزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية الألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2.‏

‏وقد أرسلت الصحيفة الألمانية طلبا رسميا للتعليق إلى حكومتي هولندا والدنمارك لمعرفة ما إذا كانت هاتان الدولتان على استعداد لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، وجاء رد الحكومتان من خلال المتحدثين باسمهما بأنهما غير مستعدين للقيام بذلك.‏

‏ومن جانبه، قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، في وقت سابق، إن بلاده ستسلم إلى أوكرانيا ما مجموعه 18 دبابة ليوبارد 2 مستأجرة من ألمانيا، وعلى الرغم من ذلك أخبرت الحكومة الهولندية الصحيفة الألمانية مؤخرا أن التسليم لم يعد مخططا له، وتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق الوثيق مع برلين.‏

‏وفي 25 يناير الماضي، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل لأوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2 وستصدر تصاريح لدول أخرى لإعادة تصدير هذه المركبات.

ووفقا لوزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، سيتم إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس.

كما أعلنت دول أخرى ولا سيما المملكة المتحدة البريطانية والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا عن نيتهم تزويد كييف بدبابات غربية الصنع.

كما تتوقع أوكرانيا استلام ما يصل إلى 140 دبابة من 12 دولة في كدفعة الأولى من الدبابات.