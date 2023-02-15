عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفعة لأوكرانيا.. هولندا والدنمارك لن يسلما دبابات ليوبارد إلى كييف |لماذا؟

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية، أن هولندا والدنمارك لن يشاركا في الجهود المبذولة لتزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية الألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2.‏

‏وقد أرسلت الصحيفة الألمانية طلبا رسميا للتعليق إلى حكومتي هولندا والدنمارك لمعرفة ما إذا كانت هاتان الدولتان على استعداد لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، وجاء رد الحكومتان من خلال المتحدثين باسمهما بأنهما غير مستعدين للقيام بذلك.‏

‏ومن جانبه، قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، في وقت سابق، إن بلاده ستسلم إلى أوكرانيا ما مجموعه 18 دبابة ليوبارد 2 مستأجرة من ألمانيا، وعلى الرغم من ذلك أخبرت الحكومة الهولندية الصحيفة الألمانية مؤخرا أن التسليم لم يعد مخططا له، وتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق الوثيق مع برلين.‏

رسميا.. النرويج تعلن تسليم أوكرانيا 8 دبابات ليوبارد

اختصار وقت التدريب.. ألمانيا تعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

‏وفي 25 يناير الماضي، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل لأوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2 وستصدر تصاريح لدول أخرى لإعادة تصدير هذه المركبات. 

ووفقا لوزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، سيتم إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس. 

كما أعلنت دول أخرى ولا سيما المملكة المتحدة البريطانية والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا عن نيتهم تزويد كييف بدبابات غربية الصنع. 

كما تتوقع أوكرانيا استلام ما يصل إلى 140 دبابة من 12 دولة في كدفعة الأولى من الدبابات.

هولندا الدنمارك أوكرانيا ليوبارد رئيس وزراء هولندا مارك روته الحكومة الهولندية برلين المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد صفقة دبابات ليوبارد.. وزير دفاع ألمانيا في زيارة مفاجئة إلى كييف

ألمانيا توافق على تسليم 178 دبابة ليوبارد-1 إلى أوكرانيا

هدوء أوروبي مريب.. صدمة في ألمانيا بعد إعلان تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

كندا: أولى دبابات "ليوبارد 2" وصلت إلى بولندا تمهيدًا لإرسالها لأوكرانيا

دعم لا يتزعزع.. أول دبابة ليوبارد في طريقها من كندا لأوكرانيا| فيديو

ترشيحاتنا

امرأة منسية خلف القضبان.. بريطانية تقضي 23 عامًا إضافية في السجن|تفاصيل

بعد تراجع التضخم.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1444.. كيف نحتفل بها؟

صفعة لأوكرانيا.. هولندا والدنمارك لن يسلما دبابات ليوبارد إلى كييف |لماذا؟

شيفروليه تكشف عن أفيو الجديدة موديل 2024 | صور

عفت نصار يكشف رأيه في أخطاء الحكام.. ويطرح تساؤلات بشأن الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ