اختصار وقت التدريب.. ألمانيا تعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة دير شبيجل الألمانية، بأن القوات المسلحة الألمانية ستبدأ تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد 2 في أوائل الأسبوع المقبل.‏

وأضافت الصحيفة الألمانية، ‏أن المجموعات الأولى من القوات الأوكرانية وصلت بالفعل إلى ألمانيا، وحاليا يتم تدريب الأوكرانيين على استخدام مركبات المشاة القتالية المجنزرة Marder.‏

‏وأشارت الصحيفة، إلى أن دورة التدريب ستستغرق حوالي 6-8 أسابيع، على الرغم من أن التدريب المناسب يتطلب عدة سنوات، ولكن سيقتصر التدريب على أساسيات قتال الدبابات.‏

‏وتابعت: "إذا سار كل شيء وفقا للخطة، فستظهر أول أطقم أوكرانية ليوبارد 2 في ساحة المعركة في أواخر مارس القادم".‏

و‏منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، دربت ألمانيا العديد من الجنود الأوكرانيين على استخدام مختلف المركبات والأسلحة العسكرية، بما في ذلك مدافع Gepard ذاتية الدفع المضادة للطائرات ومدافع الهاوتزر.

وكانت قد أعلنت ألمانيا في 25 يناير الماضي، إنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح لدول أخرى بإرسال الدبابات أيضا إلى أوكرانيا.

كما تم الإعلان عن خطط لتزويد كييف بدبابات غربية الصنع من قبل المملكة المتحدة والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا.

وتتوقع أوكرانيا تلقي ما يصل إلى 140 دبابة من 12 دولة كبداية، بينما تطلب أوكرانيا الآن من ألمانيا تزويدها بطائرات مقاتلة وغواصات.‏