عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختصار وقت التدريب.. ألمانيا تعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أفادت صحيفة دير شبيجل الألمانية، بأن القوات المسلحة الألمانية ستبدأ تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد 2 في أوائل الأسبوع المقبل.‏

وأضافت الصحيفة الألمانية، ‏أن المجموعات الأولى من القوات الأوكرانية وصلت بالفعل إلى ألمانيا، وحاليا يتم تدريب الأوكرانيين على استخدام مركبات المشاة القتالية المجنزرة Marder.‏

‏وأشارت الصحيفة، إلى أن دورة التدريب ستستغرق حوالي 6-8 أسابيع، على الرغم من أن التدريب المناسب يتطلب عدة سنوات، ولكن سيقتصر التدريب على أساسيات قتال الدبابات.‏

‏وتابعت: "إذا سار كل شيء وفقا للخطة، فستظهر أول أطقم أوكرانية ليوبارد 2 في ساحة المعركة في أواخر مارس القادم".‏

و‏منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، دربت ألمانيا العديد من الجنود الأوكرانيين على استخدام مختلف المركبات والأسلحة العسكرية، بما في ذلك مدافع Gepard ذاتية الدفع المضادة للطائرات ومدافع الهاوتزر.

أوكرانيا تورط دولة جديدة في الحرب مع روسيا| تفاصيل

بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 10 ملايين لاجىء

وكانت قد أعلنت ألمانيا في 25 يناير الماضي، إنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح لدول أخرى بإرسال الدبابات أيضا إلى أوكرانيا. 

كما تم الإعلان عن خطط لتزويد كييف بدبابات غربية الصنع من قبل المملكة المتحدة والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا. 

وتتوقع أوكرانيا تلقي ما يصل إلى 140 دبابة من 12 دولة كبداية، بينما تطلب أوكرانيا الآن من ألمانيا تزويدها بطائرات مقاتلة وغواصات.‏

المانيا دبابات ليوبارد القوات المسلحة الألمانية القوات الأوكرانية ليوبارد لعملية العسكرية الروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ضربة موجعة لـ الأهلي بعد الهزيمة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلن عن منح تأشيرة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

تزايد أنشطة التجسس الإيرانية ضد أهداف موالية لإسرائيل في ألمانيا

رشا نحاس تشارك مغني الراب مروان بابلو أولى حفلاته في ألمانيا

بسبب هذا التصرف..رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد ألمانيا وفرنسا

بيان عاجل من ألمانيا بشأن مستقبل أوكرانيا.. تفاصيل

ألمانيا: قدمنا 30 مليون يورو للهلال الأحمر السوري كمساعدة في مواجهة الزلزال

الولايات المتحدة تثمن مساهمات ألمانيا «القوية» لدعم أوكرانيا

ترشيحاتنا

جدو: اللي بيحصل في الزمالك «عك»

اختصار وقت التدريب.. ألمانيا تعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

بعد خسارة المركز الثالث.. عمرو أديب يشكر لاعبي الأهلي لهذا السبب

دعاء الفجر لجلب الرزق .. ردده قبل الأذان وبعد الصلاة

اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب صفقات الزمالك

قراراتكم مضحكة وهستيرية.. الصين تسخر من أمريكا بسبب منطاد التجسس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ