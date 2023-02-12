أوكرانيا تورط دولة جديدة في الحرب مع روسيا| تفاصيل

قال رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي جاريباشفيلي، إن أوكرانيا تحاول جر جورجيا لدخول الحرب معها في الحرب ضد روسيا.

وأضاف رئيس الوزراء الجورجي، أن هناك تصريحات مباشرة من مسؤوليين في الحكومة الأوكرانية يريدون بها فتح جبهة آخري مع جورجيا للحرب مع روسيا.

وأشار جاريباشفيلي، إلى أن المحاولات الأوكرانية لجر جورجيا إلى الحرب مع روسيا لا تتوقف ومستمرة، لافتا إلى أن حكومة جورجيا تعمل على منع وقوع مثل هذا الاختيار وجر البلاد إلى حرب مع موسكو.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، من أوائل من دعوا جورجيا لفتح جبهة ثانية. معتبرا أن هذا "سيكون مفيدا جدا لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت تيا تسولوكياني وزيرة الثقافة والرياضة والشباب في جورجيا، إن بلادها لن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لأنها لا تريد أن تتورط في هذا النزاع.

وأضافت: "لن تسمح السلطات الجورجية بأن تتورط دولتنا في مواجهة عسكرية، وبالتالي لن نتمكن طبعا من تقديم المساعدة العسكرية إلى أحد أطراف المواجهة "أوكرانيا"، علاوة على ذلك، على حد علمي، يجري الحديث عن نقل الأسلحة التي اشتريناها في فترة سابقة من أوكرانيا".

وتابعت تيا تسولوكياني، التي تشغل كذلك منصب نائبة رئيس الوزراء في بلادها، أن جورجيا عانت وشهدت العديد من النزاعات المسلحة ومن واجب السلطات منع تكرار ذلك.