عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في ولاية جورجيا في أمريكا

حاكم ولاية جورجيا
حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، ردا على الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي أمريكي.

وحسب الوثيقة التي أصدرها الحاكم فإن حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 فبراير المقبل، ما لم يتم تمديدها.

وكان سكان مدينة أتلاتنا في الولاية تداعوا إلى التظاهر احتجاجا على إقامة مركز تدريبي في المدينة.

 وفي 18 يناير، قتل متظاهر من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، قالت السلطات الأمريكية إنه أطلق النار وأصاب جنديا، فرد عناصرها بإطلاق النار عليه.

وعلى الإثر اندلعت أعمال شغب في المدينة، تخللها إلقاء الحجارة وإشعال الألعاب النارية أمام ناطحة سحاب تضم مؤسسة شرطة أتلانتا، مما أدى إلى تحطيم النوافذ الزجاجية، وإحراق سيارة تابعة للشرطة.
 

إعلان حالة الطوارئ ولاية جورجيا علان حالة الطوارئ الاحتجاجات العنيفة سلطات إنفاذ القانون مدينة أتلانتا ولاية جورجيا الأمريكية رصاص شرطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

الزمالك يحسم صفقة سوبر .. طارق السيد يكشف التفاصيل | شاهد

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

منذ 54 سنة.. طلاب وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس زمان

7 كلمات تفتح لك أبواب رحمة الله وخزائن مغفرته.. لا تفوتك

بملابس ملفتة.. زوجة أحمد السقا تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

سعر الذهب عيار 21 في البحرين اليوم الجمعة 27-1-2023

كان هيتم 65 عاما.. فيدرا تحيي ذكرى ميلاد الراحل هشام سليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

هترجعها لطبيعتها.. 7 أطعمة تعالج تلف الأعصاب

مبتعرفش تواجه.. 4 أبراج تجنبها في المواقف

بدل حياة الملايين وهو مشلول.. وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ