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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يستعد لطرح "متحملانى"

صدى البلد

شارك الفنان حمادة هلال ومتابعيه عبر حسابه بتطبيق انستجرام  فيديو له يغني مقطع من أغنيته الجديدة "متحملاني".

و علق  قائلا: "متحملاني قريبا بإذن الله اهداء إلى ست البنات، عيد الحب، كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، مهندس صوت محمد جودة".

يواصل أبطال مسلسل "المداح 3” بطولة الفنان حمادة هلال التصوير استعداد للعرض فى المارثون الرمضاني المقبل وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن أبطال مسلسل "المداح 3 “ سافروا إلى لبنان لتصوير لاستكمال التصوير . 

وصور حمادة هلال حتى الآن ما يقرب من 50% من جميع مشاهده في العديد من استديوهات التصوير بمنطقة ابو رواش ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير حتي بداية الشهر الكريم.

يشارك في بطولة مسلسل المداح 3، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ وينضم للجزء الثالث نجوم آخرين، من بينهم: (أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون).

رانيا فريد شوقى

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل المداح 3 ، والمقررعرضه خلال شهر رمضان القادم.

أكدت رانيا فريد شوقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انها تواصل حالياً تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ المداح 3 ” ، حيث تلعب دور سيدة اعمال مصرية عائدة من أحدي دول الخليج بعد سنوات من العمل .

وتابعت رانيا فريد شوقي : بعد عودة تلك السيدة من الخليح تبدأ فى التعرف على عائلة صابر “ حمادة هلال ” ، لتحدث العديد من المفاجأت .

أكد النجم حمادة هلال في تصريح خاص لصدى البلد إنه يواصل تصوير مسلسل المداح 3 والتي سيعرض فس شهر رمضان المقبل.

و قال حمادة هلال أن لا صحة للشائعات التي تداولها البعض بشأن توقف مسلسله وخروجه من السباق الرمضاني وأنه انتهي من تصوير أكثر من نصف المسلسل ".

الفنان حمادة هلال خالد سرحان ابطال مسلسل المداح الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل المداح 3 المداح 3

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