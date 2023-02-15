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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأحد.. محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا في دبي |تفاصيل

محمد منير
محمد منير

يحيي الكينج  محمد منير حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل ميديا سيتي بدبي يوم 19 من شهر فبراير الجارى ضمن حفلات عيد الحب.

وشارك الفنان ماجد المصري صوره برفقة الكينج محمد منير، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وعلق ماجد المصري علي الصورة، قائلاً: "الكينج (محمد منير) تاريخ كبير اسمه محمد منیر ربنا يخليك لينا يا عالمي يا صديق العمر.

حفل محمد منير في رأس السنة

وأحيا الكينج محمد منير واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023 وذلك داخل فندق جويل سبورت بالقاهرة الجديدة  بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.  

بدأ الحفل قويا بكلمة حماسية  للإعلامية ريهام سعيد في حب الكينج قائلة: "أسلوبه مختلف وفنه مختلف ومسكته المايك مختلفة.. تعب لحد ما وصل وتربع على عرش الغناء في العالم العربي.. حبيناه ونصبناه بلقب الملك.. هايفضل ملك ولا جه ولا هاييجي زيه.. تاريخ طويل للمصري الأصيل الكينج الملك محمد منير" بعدها اشتعلت هتافات وصيحات الإعجاب وكلمات "الكبير  كبير بنحبك يا منير".

أغاني منير

وافتتح الكينج محمد منير الحفل بأغنية"ياعروسة النيل" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر  للقائمين على الحفل وأصدقائه.

وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "هيلا"، "ريشه في هوا"،"شوكولاته"،"يونس"  ،"علموني" الى جانب اغنيته الجديدة "للي" .. وغيرها ن الاغاني الت  اشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

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