الصحة: افتتاح 64 قسماً للعلاج الطبيعي بمراكز ومستشفيات 18 محافظة العام الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، افتتاح 64 قسماً للعلاج الطبيعي بمراكز ومستشفيات 18 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال عام 2022، وذلك تمهيداً لتوفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية ، في إطار سعي الوزارة الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح 64 قسماً للعلاج الطبيعي بمراكز ومستشفيات محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف ودمياط وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والدقهلية والشرقية والغربية والجيزة والقاهرة ودمياط وسوهاج والإسكندرية وأسيوط.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تفعيل العيادات المسائية بأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات حميات الفيوم بمحافظة الفيوم ونجع حمادي العام والوقف المركزي وأبو تشت المركزي بمحافظة قنا، ومستشفيات محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.

وتابع "عبدالغفار"، أنه تم تفعيل دور العلاج الطبيعي بوحدات الكلى بمستشفيات محافظتي الوادي الجديد والشرقية، كما تم تفعيل دور العلاج الطبيعي في وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات سمسطا والواسطى بمحافظة بني سويف، مضيفاً أنه تم تنفيذ بروتوكول العلاج الطبيعي بأقسام الكلى بمستشفيات كفر الشيخ العام ودسوق العام والحامول المركزي بمحافظة كفر الشيخ، وارفاق البروتوكول بتذكرة المريض، وذلك تمهيداً لتفعيل دور العلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم عقد دورات تدريبية وورش عمل حول دور العلاج الطبيعي في علاج مرضى الغسيل الكلوي وتأهيل ما بعد اصابات الملاعب والتأثير السلبي للوزن الزائد على التهابات مفصل الركبة وتشوهات العمود الفقري، بالإضافة إلى دور العلاج الطبيعي في علاج وتأهيل مرضى اعتلال الأعصاب للطرف العلوي، وذلك لرفع كفاءة خريجي كليات العلاج الطبيعي حرصاً على الوصول إلى أفضل معدلات للأداء.

وأضاف "حسنين"، أنه تم عمل ندوات تثقيفية للمترددين بمراكز صحة 70 م و100م ومركز الحصري بالسادس من اكتوبر بمحافظة القاهرة ومركز التأهيل المتكامل بسفلاق بمحافظة سوهاج، حول العمود الفقري وضعف الإبصار، وأسباب خشونة الركبة وطرق العلاج، بالإضافة إلى التوعية بطرق الاكتشاف المبكر للجنف وهو الانحناء الجانبي للعمود الفقري عند الأطفال والكبار.

وتابع "حسنين" ، أنه تم عقد ندوات لتوعية طلاب المدارس ضمن حملة المدارس وتشوهات العمود الفقري حول أهمية الوزن المناسب للحقيبة المدرسية والطريقة الصحيحة لحملها، وكذلك طرق الجلوس الصحيحة لتجنب مشاكل العمود الفقري، وذلك لطلبة المدارس الإبتدائية والإعدادية بمحافظة أسيوط، وبني سويف.