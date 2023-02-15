عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبادات يستحب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج.. مجدي عاشور يكشف عنها

صدى البلد

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة كبرى فيها من الدروس ما نحن بحاجة إليه الآن مثل الأخذ بالأسباب، وأنه مع كل أزمة أو محنة توجد منحة علينا أن نسعى إليها بالجد والاجتهاد والعمل.

ليلة الإسراء والمعراج

وأضاف «عاشور» أن ليلة السابع والعشرين من رجب مباركة، ناصحًا المسلمين بكثرة الذكر وقراءة القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاطلاع على سيرته العطرة، وصلاة ركعتين قيام ليل، منبهًا على أن الصلاة معراج القلب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أنها رحلة روحية يطوي الإنسان فيها فواصل البعد بينه وبين الله، ويدنو من خالقه ورازقه -سبحانه وتعالى-.

 

وألمح إلى أنه في الصلاة يكون الإنسان في موارد القرب والحب الإلهي العظيم، ويعلن عن تصاغره وعبوديته لخالقه، وتتسع أمام الإنسان آفاق العظمة والقدرة الإلهية المطلقة، ويتجسّد للإنسان فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه ورحمته، وتزول الحجب بين العبد وربّه، فتفيض إشراقات الحب والجمال الإلهي على النفس، لتعيش أسعد لحظات الإيمان والرّضى.

ولفت عاشور ، إلى أن كل إنسان يستطيع أن يعرج يوميًا إلى الله تعالى عن طريقة أداء الصلوات، موضحًا أن أداء الصلاة ليلًا فهذا إسراء وأداء الصلوات في أكثر من مكان يعد معراجًا لأن الانتقال من طاعة إلى طاعة فهو معراج يقرب العبد من ربه -عز وجل-، منوها بأن المعنى الحقيقي للمعراج هو القرب من الخالق جل شأنه.

 

ونبه على أنه في الصلاة عودة للوعي، ومحاولة صادقة للهجرة والخلاص من الذنوب، وسعي للعودة بطهارة النفس وسلامتها إلى لحظة ميلادها الفطري، لأن في الصلاة عزيمة جادّة لهجر الذنوب والمعاصي، ومحاولة مخلصة للانفلات من قيود المادة والشهوة، فهي سعي للهجرة إلى الله، والتسامي نحو رحابه، وهي عودة إلى الله خمس مرات في اليوم والليلة للانعتاق من ربقة المادة، وقسوة الطين، وجاذبية الأرض، فيجد في الصلاة محطة لتطهير النفس والتأمل في خيرها وصلاحها.

 

الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين الدكتور مجدي عاشور ليلة الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

لضيق الوقت.. الأهالي يطالبون وزير التعليم بإلغاء الامتحانات الشهرية في الترم الثاني

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

عيار 21 يتراجع عن 1700 جنيه لأول مرة منذ شهرين|مفاجأة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

انزلوا بسرعة.. كواليس تعرض أتوبيس ركاب بطريق أبوسمبل لحريق

طقس شديد البرودة.. معلومات المناخ: استمرار سيطرة المنخفض القطبي على الأجواء

عمر ربيع ياسين يعلن غياب نجم الأهلي عن مواجهة الهلال السوداني

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بعد الإمارات.. السعودية تنظم أكبر معرض للصناعات الدفاعية في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

دخله شاب وخرج عجوز.. براءة مسجون بعد 28 عاما بأمريكا| صور

لكل اللي جالهم ورد بعيد الحب.. 6 خطوات تجعله يعيش 7 أيام

فيديو

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

آية عبد الله: الحب ليس له تاريخ معين.. فيديو

عارضة أزياء.. اليوتيوبر عمرو راضي يتقدم لخطوبة حبيبته داخل السينما

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ