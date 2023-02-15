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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عثروا على حذائه فقط.. اختفاء لاعب كرة قدم فى تركيا بسبب الزلزال

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، 9 أيام على الزلزال.. مصير اللاعب أتسو.

ووفقا للتقرير، بعد مرور 9 أيام على الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا، لا يزال النجم الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور التركي مختفيا تحت انقاض أحد المباني السكنية.

وبعد جهود مكثفة من فرق الإنقاذ ، تم تحديد غرفة أتسو، ولكن عثر فقط على حذاء اللاعب تحت الأنقاض بينما لم يتم التأكد من مصيره حتي الآن.

وتضاربت الأنباء، حول أتسو فى وقت سابق، حيث قيل إنه تم العثور عليه تحت الأنقاض قبل أن تكذب أخبار أخري ذلك وتؤكد أن مصيره ما زال مجهولا.

مناشدة وكيل أعمال اللاعب 

وشكر وكيل أعمال اللاعب، فريق الإنقاذ التركية والأجنبية، والمتطوعين فى عمليات الإنقاذ، مناشدا رئيس نادي هاتاى سبور التركي توفير موارد إضافية لتسريع عملية الإنقاذ.

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