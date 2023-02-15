عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1315 حالة في مركز مطاي بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .

صحة المنيا : تحرير 331 محضرا ضد المنشآت الغذائية المخالفة خلال شهر

بتخفيضات 30 %..إقامة 70 معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بقرى ومدن المنيا..شاهد

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نقطة نجم التابعة لمركز مطاى خلال يومى 13 و 14 من فبراير الجارى ، حيث تم الكشف الطبي على 1315 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 224 حالة جراحة ، 363 حالة أطفال ،عدد 200 باطنة ، عدد 70 نساء ، عدد 79 اسنان ، 59 قلب ، عدد 130 جلدية ، و 105 أنف و أذن ، وعدد 85 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 87 مترددا ، و 11 حالة موجات صوتية و 3 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 94 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 15حالة بعيادة الاسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 9 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مترددا ، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة .

المنيا حياة كريمة مديرية الصحة القوافل الطبية القرى الاكثر احتياجا قافلة طبية وعلاجية الخدمات الطبية والعلاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

إدارة الكوارث التركية: نتعرض لهزات زلزالية شديدة

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

ترشيحاتنا

منها 3 دول عربية.. أكثر البلاد أمانا من حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية

الخارجية الأمريكية: قادرون على إرسال المساعدات إلى عموم سوريا ..فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ورقم مرعب لعدد الهزات

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها لأعضاء اتحاد الصناعات

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

ألمانيا تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. جمال شعبان يقدم نصائح ذهبية للوقاية من الشريان التاجي

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

فيديو

كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

البانيه يتراجع 30 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

الجميع تفاجأ بخروجهم أحياء بعد 8 أيام من زلزال تركيا .. كيف حدث ذلك؟ “فيديوجراف”

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ