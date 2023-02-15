تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1315 حالة في مركز مطاي بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نقطة نجم التابعة لمركز مطاى خلال يومى 13 و 14 من فبراير الجارى ، حيث تم الكشف الطبي على 1315 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 224 حالة جراحة ، 363 حالة أطفال ،عدد 200 باطنة ، عدد 70 نساء ، عدد 79 اسنان ، 59 قلب ، عدد 130 جلدية ، و 105 أنف و أذن ، وعدد 85 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 87 مترددا ، و 11 حالة موجات صوتية و 3 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 94 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 15حالة بعيادة الاسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 9 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مترددا ، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة .