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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة مصر في ليوبليانا تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية سلوفينيا

سفيرة مصر لدى سلوفينيا
سفيرة مصر لدى سلوفينيا تلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية

استقبلت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية "تانيا فايون" السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهري، سفيرة مصر لدى سلوفينيا.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية السلوفينية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العلاقات السياسية الثنائية وفي الإطار متعدد الأطراف، فضلاً عن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية.


أثنت وزيرة خارجية سلوفينيا على دور مصر ومحوريته في المنطقة، مؤكدة على أهميتها الكبيرة بالنسبة لسلوفينيا. 

كما أشادت بالتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، معربةً عن أملها في عقد اللجنة الوزارية المشتركة المصرية السلوفينية في لوبليانا خلال العام الجاري 2023 على مستوى وزيري خارجية البلدين، مع عقد منتدى الأعمال على هامشها بمشاركة الشركات المهتمة من الجانبين.

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