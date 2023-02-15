حرب هجينة شاملة.. بيان عاجل من روسيا ضد الغرب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يحاول استخدام الصراع في أوكرانيا لتصوير روسيا على أنها “دولة مارقة” في أعين العالم.

حرب هجينة شاملة

قال لافروف في خطاب ألقاه بالبرلمان الروسي، إن “الولايات المتحدة والدول التابعة لها تشن حربًا هجينة شاملة لطالما كانت تستعد لها، وتستخدم القوميين الراديكاليين الأوكرانيين كوسيلة لضربنا”.

وأضاف: “أنهم لا يحاولون حتى إخفاء الهدف من هذه الحرب: فهي ليست فقط هزيمة بلدنا في ساحة المعركة وتدمير اقتصادنا، ولكن أيضًا لإحاطتنا بـ”طوق صحي” وتحويلنا إلى نوع من الدولة المارقة”.

جاءت تصريحات لافروف في نفس اليوم الذي كشفت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مقترحات لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك حظر تصدير إضافي وإجراءات لمنع تجاوز القيود.

وقال لافروف إن جهود الغرب لعزل روسيا فشلت لأن موسكو تواصل تطوير العلاقات مع الشركاء في مناطق أخرى من العالم.

وأضاف أن الدول التي رفضت دعم العقوبات “غير المسبوقة” تشكل غالبية سكان العالم.

وقال لافروف إن دول آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية “لا تريد أن تعيش وفقًا للنظام المتمركز حول الغرب. لذا فمن المنطقي تمامًا عدم انضمام ثلاثة أرباع دول العالم إلى العقوبات المناهضة لروسيا ولديها وجهة نظر معقولة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا”.