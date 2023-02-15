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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماربورغ ليس له علاج| فيروس جديد يضرب العالم.. فيديو

فيروس
فيروس

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، أن الفيروس الجديد " ماربورغ" يقتل 90% من المصابين، ولكنه ليس سريع الانتشار ولكن فتاك. 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الفيروس ينتمي لـ فيروسات الحمى النفسية، و الناقل الرئيسي له الخفافيش، وبعد ذلك ينتقل لـ البشر، وينتقل بين البشر عن التنفس، أو عن طريق الإفرازات. 

ولفت إلى أن هذا الفيروس يصيب الإنسان بـ الحمي الشديدة، والحرارة، مشكلات فى العظام، و اسهال، ونزيف، والمريض يشعر بـ أعراض عصبية، وبعدها الوفاة.

وأشار إلى أن هذا الفيروس ظهر فى كينيا و غنيا، ولم يظهر فى مصر، وأن هذا الفيروس ليس له تطعيم، وليس له علاج حتى هذه اللحظة.

ماربورغ الحساسية أمجد الحداد صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفي

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