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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: ندعم طلابنا المبتكرين لتحويل أفكارهم لمنتجات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، علي أن الجامعة تعمل وفق خطة تستهدف تنمية الطلاب من خلال دعمها الكامل لمختلف الأنشطة واكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب بما يساهم في بناء شخصيتهم، مشيرآ إلي أن الجامعة تقوم بدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، كما تساهم الجامعة في تشجيع الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والابتكار فيها، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف قنديل إلي قيام جامعة حلوان بوتمويل ورعاية طلابها المبتكرين الباحثين، مشيرآ إلي أهمية وضرورة تلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والعمل على مساعدتهم في خلق فرص تسويقية لها.

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وأشار رئيس جامعة حلوان، إلي أن المشاريع الطلابية تقدم أفكار جديدة تعكس آمال واحلام وطموحات الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية، وذلك فنحن نحرص علي دعم الطلاب في مختلف المجالات العلمية وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، في كافة المحافل المختلفة. 

ولفت الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تشارك بحوالي ٢٢ فكرة مشروع بحثي في معرض القاهرة الدولي للابتكار، حيث تسعى الجامعة دائما إلى اكساب الباحثين مهارات البحث والابتكار على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة، وتعمل الجامعة على دعم الشباب المبتكرين لخلق مناخ تفاعلي بين بعضهم البعض، وبين الهيئات المعنية المختلفة التي تدعمهم. 

جامعة حلوان اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب تنمية مهارات الطلاب تشجيع الطلاب مشروعاتهم الطلابية المشاريع الطلابية

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