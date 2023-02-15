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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم معرض الكتاب السنوي السابع الأحد المقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان، معرض الكتاب السنوى السابع ، انطلاقا من إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة، ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، ويشارك فى المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية، حيث يشارك فى المعرض "مؤسسة الأهرام، المكتبة الأكاديمية، المؤسسة الدولية للكتاب، روابط للنشر، سمارت، الأنجلو، ميرك-المجموعة العربية للنشر، أوزوريس، إيمك، إنفينيتي، مركز الكتاب للنشر، حواديت للنشر والتوزيع".

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كلية الحقوق جامعة حلوان تنظم زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية ومشروعات وزارة النقل

وتبدأ انطلاق فعاليات المعرض فى تمام الساعة العاشرة حتى الساعة الرابعة عصرا خلال الفترة من  ١٩ فبراير إلى ٢ مارس ٢٠٢٣ بالدور الارضى بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى.


 

كلية الحقوق زيارات ميدانية مؤسسة الأهرام معرض الكتاب جامعة حلوان

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