شكري يستعرض مع مبعوث الاتحاد الأفريقي للصومال التجربة المصرية في القضاء على الإرهاب

التقى سامح شكري وزير الخارجية مع محمد الأمين سويف، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية "ATMIS"، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتوجيه التهنئة للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية على توليه هذا المنصب، مؤكداً على دعم مصر الكامل له ولولايته.

وشدد وزير الخارجية على الدور الهام الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالصومال في تثبيت الاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة قبل ان تشهد البعثة تخارجاً كلياً من الصومال في نهاية عام 2024، وفي ظل ما توليه مصر من أولوية لترسيخ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول مع المبعوث الافريقي التعاون القائم مع البعثة في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث نظم "مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في افريقيا" دورة تدريبية بالتعاون مع البعثة للكوادر المدنية وأعضاء النقابات الصحفية الصومالية، وبصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى بالتعاون مع البعثة لأعضاء بالبرلمان الصومالي.

كما استعرض الوزير سامح شكري التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الإرهاب، والتي كانت مبنية على مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني وإنما تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية واجتماعية وفكرية، مؤكداً أن مصر على اتم الاستعداد لمشاركة خبراتها مع البعثة الافريقية في هذا الصدد.