عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يستعرض مع مبعوث الاتحاد الأفريقي للصومال التجربة المصرية في القضاء على الإرهاب

شكري خلال لقاء مبعوث
شكري خلال لقاء مبعوث الاتحاد الافريقي للصومال

التقى سامح شكري وزير الخارجية مع محمد الأمين سويف، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية "ATMIS"، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية  استهل اللقاء بتوجيه التهنئة للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية على توليه هذا المنصب، مؤكداً على دعم مصر الكامل له ولولايته. 

وشدد وزير الخارجية على الدور الهام الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالصومال في تثبيت الاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة قبل ان تشهد البعثة تخارجاً كلياً من الصومال في نهاية عام 2024، وفي ظل ما توليه مصر من أولوية لترسيخ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية. 

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول مع المبعوث الافريقي التعاون القائم مع البعثة في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث نظم "مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في افريقيا" دورة تدريبية بالتعاون مع البعثة للكوادر المدنية وأعضاء النقابات الصحفية الصومالية، وبصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى بالتعاون مع البعثة لأعضاء بالبرلمان الصومالي.

كما استعرض الوزير سامح شكري التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الإرهاب، والتي كانت مبنية على مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني وإنما تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية واجتماعية وفكرية، مؤكداً  أن مصر على اتم الاستعداد لمشاركة خبراتها مع البعثة الافريقية في هذا الصدد.

الخارجية مصر دعم مصر سامح شكري وزير الخارجية إفريقيا الاتحاد الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

موضوعات متعلقة

تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء.. مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التشادي

سفيرة مصر في ليوبليانا تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية سلوفينيا

شكري: نتطلع لتعزيز دور الشركات المصرية في تنفيذ "خطة جزر القمر البازغة2030"

شكري يستعرض جهود مصر في مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل

شكري يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

سفارة مصر بطوكيو تعقد ندوة موسعة للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الخارجية تنظم جلسات إحاطة للسفارات الأجنبية حول نتائج ومُخرجات COP27| صور

ترشيحاتنا

خبير علاقات دولية يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات

اضطرابات هائلة .. إضرابات تهدد 7 مطارات كبرى في ألمانيا

إكذوبة وضحاياه يتعدوا على الصوابع|قصة ظهور مرض فتاك يهدد بفناء ملايين البشر

جلده يتحول لـ عجينة .. لاعب أوليمبي يكتشف إصابته بـ مرض خطير

الأرصاد: غدا آخر أيام الموجة الباردة.. والأجواء مستقرة الأسبوع القادم

انخفاض أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اِعمل بلوك | هجوم على بلوجر وخطيبته بسبب حبيب قديم

طريقة تحضير اللازانيا بوصفة اقتصادية

بالحجاب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بعد تصدرهما التريند.. عمرو راضي لخطيبته هدير النحاس: كنت مخبيكي في قلبي

فيديو

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

مقبلتش جنيه حرام وهذه الحقيقة.. ماذا قال والد نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

اﻟﻤﺰﻳﺪ