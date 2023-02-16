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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القناة الوثائقية تقدم أفلاما عن شخصيات تاريخية بارزة | تفاصيل

القناة الوثائقية
القناة الوثائقية

كشف إمام أحمد رئيس تحرير البرامج الوثائقية الخاصة والأفلام الوثائقية المسلسلة، آخر استعدادات انطلاق القناة الوثائقية خلال أيم.

 

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وقال إمام أحمد في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "نستعد لتوفير وجبة ثقافية متنوعة وثرية للمشاهد على القناة الوثائقية".

وأضاف إمام أحمد: "نقدم محتوى متنوع يخاطب كافة شرائح الجمهور"، مضيفا: "نقدم أفلاما وثائقية عن شخصيات مؤثرة في المجتمع تعتبر شخصيات تاريخية".

وتابع إمام أحمد: "سيتم  عرض فيلم عن الفنان الراحل نجيب الريحاني والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كما سيتم عرض أفلام وثائقية عن شخصيات تاريخية بارزة وكُتاب".

وأكمل إمام أحمد: "ضمن خطة القناة الوثائقية أن تقوم بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية المسلسلة المكونة من أكثر من حلقة".

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