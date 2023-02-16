القناة الوثائقية تقدم أفلاما عن شخصيات تاريخية بارزة | تفاصيل

كشف إمام أحمد رئيس تحرير البرامج الوثائقية الخاصة والأفلام الوثائقية المسلسلة، آخر استعدادات انطلاق القناة الوثائقية خلال أيم.

وقال إمام أحمد في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "نستعد لتوفير وجبة ثقافية متنوعة وثرية للمشاهد على القناة الوثائقية".

وأضاف إمام أحمد: "نقدم محتوى متنوع يخاطب كافة شرائح الجمهور"، مضيفا: "نقدم أفلاما وثائقية عن شخصيات مؤثرة في المجتمع تعتبر شخصيات تاريخية".

وتابع إمام أحمد: "سيتم عرض فيلم عن الفنان الراحل نجيب الريحاني والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كما سيتم عرض أفلام وثائقية عن شخصيات تاريخية بارزة وكُتاب".

وأكمل إمام أحمد: "ضمن خطة القناة الوثائقية أن تقوم بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية المسلسلة المكونة من أكثر من حلقة".