عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: القناة الوثائقية الجديدة خطوة جادة نحو الإعلام الشامل

النائب تامر عبدالقادر،
النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأول قناة وثائقية، سيكون له إسهاماته الواضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية، وفوضى الانفتاح التكنولوجى، وستعيد التوازن للمشهد الإعلامى المصرى والعربى، كاشفا أن إعلام الشركة المتحدة تمكن من ملء الفراغ الذى جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور فى الكثير من القنوات الفضائية، وهو ما جعل هناك شبه فراغ كامل.

وتابع تامر عبدالقادر فى بيان صحفي: إطلاق القناة يمثل الخطوة الجادة التى تحمل بين طياتها إضافة مهمة وقوية للإعلام الوطنى، وستكون القناة ترجمة، ودلالة حقيقية للإعلام الدولى على أن الإعلام المصرى لا يزال قادراً على التطوير والإبداع والريادة الكاملة، والتأكيد أنه منافس شرس لإعلام الغرب الذي بدأ يستوعب قيمة ما يحدث من تغييرات حقيقية في القطر المصرى، وتأكدت لديه بالواقع أن حربه الناعمة لم تعد سهلة مع الدولة المصرية مثلما كان يتصورها.

وأوضح «عبد القادر»، أنه سيكون للقناة الجديدة دورها فى جذب المشاهدين والمتابعين، من خلال امتداد البث وصولاً إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين للقناة التى يتوقع لها الجميع أن تكون بداية انطلاقها قوية جداً، لافتا إلى أن إطلاق القناة يمثل خطوة جديدة وجادة نحو الإعلام الشامل.

وكشف «عبد القادر»، أن القناة الجديدة ستكون لها إسهاماتها الكبرى والواضحة في ضبط المحتوى الإعلامى، لإنهاء حالة الفوضى التي كان يراها المنافس ضعفا.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة، مؤكدا أنها استطاعت فى زمن قياسى أن تعيد العصر الذهبى للإعلام المصرى، وتؤكد رسالتها الوطنية فى الحفاظ على المجتمع المصرى من محاولات التشويه.

ولفت إلى أنه يمكن الآن لأكبر عدد من المشاهدين رؤية الأفلام الوثائقية بالرؤية الإعلامية الاحترافية التى تحترم معايير ومحددات التوثيق، لتصل رسالتها الواضحة للمتلقي لتكوين انطباع ورؤية واضحة دون تشتت، مضيفا أن للأفلام الوثائقية أهمية كبرى فى الحفاظ على التاريخ، ورصد الواقع، بالإضافة إلى أنها تكون قادرة على تكوين الوعي المجتمعي، لما لها من مواصفات إعلامية خاصة عن باقي المواد الإعلامية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الهوية العربية إعلام الشركة المتحدة القنوات الفضائية الاعلام المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

زلزالان يضربان الأردن.. تفاصيل

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

حقيقة تواصل جهات رسمية مع المواطنين لتعيينهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

ترشيحاتنا

الحكومة: 14 جهة جاهزة للانتقال إلى العاصمة الإدارية

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستخف بردود الفعل الدولية

بشرى تكشف تفاصيل فيلمها الأخير معالي ماما.. فيديو

الصحف الكويتية اليوم| أردوغان: الزلزال المدمر كان بقوة القنابل الذرية.. أستراليا تُعلن ضبط عملية تجسس إيرانية ضد معارضين على أراضيها.. وقتلى في إعصار نيوزيلندا

1500 جنيه شهريا.. لماذا حركت المهن الطبية معاشات الأعضاء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

دخله شاب وخرج عجوز.. براءة مسجون بعد 28 عاما بأمريكا| صور

لكل اللي جالهم ورد بعيد الحب.. 6 خطوات تجعله يعيش 7 أيام

فيديو

أم تحتجز ابنتها وتقيدها بالسلاسل في البرازيل.. شاهد

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ