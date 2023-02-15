أخبار الفن.. محمد فؤاد يتوقف عن الغناء في حفل لبنان.. وحكيم يعلن وفاة شقيقه

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

حرص المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر على تهنئة ابنه الكبير بهجت بعيد ميلاده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكتب أيمن على صفحته قائلا “النهارده عيد ميلاد ابني الكبير بهجت ياريت تدعوا له دعوة حلوة، يارب اشوفك أحسن الناس”.

يستعد المطرب حلمي عبد الباقى لطرح أغنية جديدة بعنوان ظلموك ياغالي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. الأغنية من كلمات زياد حسن وألحان عمر عادل ومن توزيع أسامة السعيد.

أعلن المطرب حكيم، وفاة شقيقه الأكبر العمدة حسن عبد الصمد، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. وكتب "حكيم"، على صفحته، “إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى.. توفى الى رحمة الله شقيقي الأكبر العمده حسن عبدالصمد”. وأضاف “غفر الله له واسكنه فسيح جناته، والعزاء يوم الاحد موافق ١٨ فبراير مسجد الشرطه الشيخ زايد ولا يراكم الله مكروه فى عزيزاً لديكم”.

وصل الفنان محمد فؤاد الى ألمانيا، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل في برلين. وقال محمد فؤاد خلال فيديو نشره على صفحته ب"انستجرام فور وصوله مهرجان برلين: «إن شاء الله في برلين هنفرحهم، وصول ألمانيا بحمد الله لإحياء حفل برلين الجمعة 17 فبراير». يعود النجم محمد فؤاد إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 18 سنة مع آخر فيلم له غاوي حب (2005)، ليخلق حالة من النوستالجيا لدى الجمهور الذي تفاعل بشكل إيجابي مع الأغنية داخل دور العرض من خلال فيلم المطاريد.

أحيا الفنان محمد فؤاد حفل غنائى ضخم داخل أحد أماكن السهر بلبنان، ضمن احتفالات عيد الحب، وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك. الحفل بدأ بصعود محمد فؤاد على أنغام أغنيته الشهيرة ساعات بشتاق، وواصل فؤاد الغناء بتقديم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنية حبيبي يا، والتى تفاعلت معها فتاة من ذوى القدرات الخاصة، وقررت غنائها مع فؤاد الأمر الذى جعل فؤاد يتأثر بشدة ودخل فى نوبة بكاء هستيري تسببت فى ايقاف الحفل لبضع دقائق.

يعرض غدا فيلم "أنا حرة" للمخرج صلاح أبو سيف الذي أنتج عام 1952، ضمن عروض مهرجان نجيب محفوظ في سينما زاوية، وهو بطولة لبنى عبد العزيز، شكري سرحان، حسين رياض، زوزو نبيل، ومحمد عبد القدوس.

يطرح في منتصف الليل حلقتان جديدتان من مسلسل بالطو الذي خطف الأنظار اليه مع طرح اول حلقتين الأسبوع الماضي وتصدر التريند يعدها. وفي الحلقات الجديدة اليوم سيفاجأ عصام بطل العمل بالكارثة التي وقع فيها بعد ان اعطى جميع العاملين في المركز الطبي اجازة، حيث اغلقت الحلقة الماضية على دخول حالة حرجة الي المركز الطبي، وسيواجه عاطف (عصام عمر) أول التحديات.