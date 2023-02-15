الصحة: السجن 10 سنوات لمن يزور شهادات الزواج.. فيديو

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، من تزوير شهادات الزواج، قائلا:" قانون العقوبات يجرم التزوير".

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي":" عقوبة التزوير حبس 10 سنوات وعقوبة استخدام المحرر المزور تصل لـ 3 سنوات ".

وفي سياق آخر أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التشخيص المبكر للأمراض الوراثية يحمي الأطفال من المضاعفات والاعراض الجانبية طويلة الأمد .

وأضاف عبد الغفار :" مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال تقوم بإجراء فحوصات معملية للطفل بعد الولادة ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" الكثير من الأمراض يمكن التعامل معها بتقليل الاثار الجانبية حال اكتشافها مبكرا وذلك بفضل التشخيص المبكر ".