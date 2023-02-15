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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: السجن 10 سنوات لمن يزور شهادات الزواج.. فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

حذر  الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،  من تزوير شهادات الزواج، قائلا:" قانون العقوبات يجرم التزوير".

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وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي":" عقوبة التزوير  حبس 10 سنوات وعقوبة استخدام المحرر المزور تصل لـ 3 سنوات ".

وفي سياق آخر أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن  التشخيص المبكر للأمراض الوراثية يحمي  الأطفال من المضاعفات والاعراض الجانبية طويلة الأمد .

 وأضاف عبد الغفار :" مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال تقوم بإجراء فحوصات معملية للطفل بعد الولادة ".

 وأكمل حسام عبد الغفار :"  الكثير من الأمراض يمكن  التعامل معها بتقليل الاثار  الجانبية حال اكتشافها مبكرا وذلك بفضل التشخيص المبكر ".

الصحة حسام عبد الغفار شهادات الزواج تزوير اخبار التوك شو

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