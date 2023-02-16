بعد إصابتها بارتجاج المخ.. تعرف على فارق العمر بين علا غانم وطليقها

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة علا غانم، خلال الفترة الماضية، بعد أزمتها مع طليقها، وتعدي الأخير عليها بالضرب، ونشوب مشادات بينهما.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، من مصادر خاصة، أن الفنانة علا غانم، تصغر طليقها بـ 14 عاما.

علا غانم وإصابتها

كشفت ابنة الفنانة علا غانم تفاصيل حالتها الصحية بعد يومين من العملية الجراحية التي أجرتها نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ.

وفي تصريحات لبرنامج تريندنج، قالت ابنة علا غانم، إن والدتها تعاني من ارتجاج في المخ، وكسر في العظام، ونزيف داخلي.

علا غانم في المستشفى

نقلت الفنانة علا غانم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وعقب أيام من خلافها معزوجها واستغاثتها بالمجلس القومي للمرأة، لحمايتها من الاعتداء عليها.

وقالت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم في تصريحات خاصة لبرنامج "ETبالعربي"، حول حالتها الصحية: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من ارتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكشفت علا غانم في تصريحات سابقة لبرنامج لـ"ETبالعربي" عن أسباب تقدمها باستغاثة، قائلة : "البطلجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربوني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي".