بعد فستانها المثير.. 10 صور آثارت الجدل ل ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السابعي، متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ناهد السباعي، مرتديه فستان أحمر ذا تصميم جريء ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتميل ناهد السباعي، إلى اختيار الفساتين الجذابة والألوان المميزة التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

كما تفضل ناهد السباعي، من الناحية الجمالية اختيار الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج والبينك الهادئ الذي يكشف جمالها.

وتختار ناهد السباعي، الوان الشعر البنية والسوداء التي تكشف جمال ملامحها

وإليكم صور ناهد السباعي