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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"بعد منتصف الليل".. أحمد كامل يروج لأول ألبوماته الغنائية

صدى البلد

روج النجم أحمد كامل لأول ألبوماته الغنائية والذى سيصدر اليوم، فى الساعة الخامسة مساء ويحمل عنوان "بعد منتصف الليل" ويضم خمس أغنيات متنوعة ومختلفة، وسوف تصدر كل أغنية فيه كل ساعة على التوالى. 

ونشر كامل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: مجموعة من الفيديوهات لأغنية "رهان قديم" وأغنية "بعد الكلام" أثناء تسجيله فى الاستوديو وأيضا وهو فى جلسة مع أحد أصدقائه.. ألبوم "بعد منتصف الليل" من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر والمنتج المنفذ مصطفى جابر.. 

ويضم أغنيات.."يابا" كلمات مصطفى ناصر وأحمد كامل وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، "بعد الكلام"  كلمات وألحان وتوزيع موسيقى خالد عصام، "شئ غيرك" كلمات وألحان أحمد كامل وخالد عصام وتوزيع موسقى إسلام الأزرق.

كما يضم اغاني "رهان قديم"  كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، "في الوقت المناسب" كلمات أحمد كامل ومصطفى ناصر وألحان أحمد كالمل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.

أحمد كامل مصطفى ناصر محمد جابر فيديوهات إنستجرام الوقت المناسب

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