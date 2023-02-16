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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء أبو السعود تشارك في الموسم الجديد لمهرجان إبداع

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

تشارك الفنانة صفاء أبو السعود، ضمن لجنة تحكيم مسابقة المسرح الغنائي والاستعراضي، الذي ينطلق اليوم وحتى 20 فبراير الجاري، ضمن الموسم الـ11 لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويا وزارة الشباب والرياضة.

 

وتشارك ضمن لجنة تحكيم المسابقة التي تبلغ جوائزها 358 ألف جنيه كلا من المخرج الكبير د. عادل عبده، والمخرج الكبير د. عبدالله سعد.  

 

جدير بالذكر أن المسابقة تشارك بها 9 جامعات هي منتخب أكاديمية الفنون، جامعة سيناء، المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، جامعة سوهاج، جامعة المنصورة، جامعة حلوان، منتخب أكاديمية الفنون بالإسكندرية، جامعة بورسعيد، جامعة عين شمس.

 

صفاء أبو السعود  فى الحفل السنوى لمؤسسة رتيبة الحفنى


وشاركت الفنانة صفاء أبو السعود خلال يناير الماضي بصحبة الفنانة نهال عنبر والإعلامي طارق علام والفنانة نيفين رجب، فى الحفل السنوى لمؤسسة رتيبة الحفنى، الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس. 

 

وافتتح الحفل بكلمة للإعلامى "طارق علام"، الذى أشاد بنشاط ومجهودات المؤسسة، وماحقته علا عبيد رئيس المؤسسة وابنة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني رئيس دار الأوبرا سابقا، من نجاحات لأبناء المؤسسة طوال أعوام مضت وحتى الآن، سواء فى المجال الفني أو فى مجال الأعمال والحرف اليدوية. 

صفاء أبو السعود الفنانة صفاء أبو السعود مهرجان ابداع المعهد العالى للفنون

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