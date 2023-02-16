رئيس جامعة كفر الشيخ : نشهد تطورا ملحوظا في التعليم والأبحاث

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، الدكتور خالد كرارة أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة الإسكندرية ومقرر لجنة الترقي للأساتذة والأساتذة المساعدين لجراحة القلب والصدر، قبل حضوره مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا بيومي، أستاذ القلب والأوعية الدموية والدكتور الدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفى الجامعي والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور خالد كرارة في رحاب جامعة كفر الشيخ، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة الشكر إلي الدكتور خالد كرارة ؛ لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه في كلية الطب جامعة كفر الشيخ.

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