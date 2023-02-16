خالد الصاوي وجومانا مراد الأبرز.. نجوم يدخلون موسم رمضان بأكثر من عمل

على الرغم من تعدد مواسم الدراما على مدار العام وانتشار المنصات الرقمية التى تعرض كثيرا من الأعمال الدرامية إلا أن موسم رمضان لازال الموسم الأهم والأكبر فى عالم الدراما، لذلك يبحث أغلب النجوم عن التواجد فى عمل بل في عملين وثلاثة وهو ما نرصده فى هذا التقرير



أحمد الرافعي يشارك فى ضرب نار والإمام الشافعي

ومن النجوم الذين يشاركون فى موسم رمضان القادم بأكثر من عمل الفنان أحمد الرافعي الذى يشارك فى مسلسلين دفعة واحدة الأول بعنوان ضرب نار مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز والأخر مسلسل الإمام الشافعي مع خالد النبوي ونضال الشافعي وهو من سيناريو وحوار مريم نعوم ومن إخراج ليث حجو.





جوامانا مراد تشارك فى عملة نادرة وبابا المجال

وكشفت مؤخرا الفنانة جومانا مراد عن مشاركتها فى موسم رمضان القادم فى عملين أيضا الأول بعنوان بابا المجال مع مصطفى شعبان والأخر بعنوان عملة نادرة مع الفنانة نيللى كريم، وتجسد فيه شخصية صعيدية وهي شخصية تقدمها لأول مرة على الشاشة.



وأوضحت جومانا فى تصريح لبرنامج the inseder أنها لم تعاني أثناء تصوير مشاهدها فى هذا المسلسل بسبب اللغة وأنها تدربت عليها كثيرا واتقنتها متمنية أن تنال اعجاب الجمهور.



خالد الصاوي يخوض موسم رمضان بثلاثة أعمال

أما الفنان خالد الصاوي فيظهر على الشاشة فى رمضان في ثلاث أعمال مختلفة الأول بعنوان الكتيبة 101 مع كل من عمرو يوسف وآسر ياسين ومن تأليف آياد صالح وإخراج محمد سلامة.



أما المسلسل الثاني بعنوان مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى وهو عمل مكون من 15 حلقة مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت وقام بكتابة السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي

والمسلسل الثالث والأخير لخالد الصاوي هو سر السلطان مع المخرج خالد يوسف ويضم المسلل مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع ونجلاء بدر ومنة فضالي.



وفاء عامر فى الكتيبة 101 وحضرة العمدة

وتشارك الفنانة وفاء عامر فى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وخالد الصاوي ومن تأليف آياد صالح وإخراج محمد سلامة



والمسلسل الثاني حضرة العمدة مع الفنانة روبي ومن إنتاج شركة فنون مصر ويشاركها فى بطولة العمل كل من أحمد رزق ومحمود عبد المغني وبسمة ومن تأليف إبراهيم عيسي وإخراج عادل أديب.



نجلاء بدر فى رمضان كريم وسر السلطان

وتشارك الفنانة نجلاء بدر خلال هذه الفترة فى مسلسلين للعرض فى موسم رمضان القادم الأول الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع سيد رجب وكريم عفيفي ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



والمسلسل الثاني مسلسل سر السلطان مع خالد يوسف بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع.