التموين: تخفيضات تصل إلى 50% بـ2235 محلا تجاريا خلال الأوكازيون الشتوي 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون إلى 2235 محلا ‏متنوعا ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات ‏الجلدية وأجهزه كهربائية.

وصرح أحمد كمال ، ‏المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية.

‏وأفاد التقرير الوارد له وصول نسب التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الى الـ 50% في ‏الكثير من المحال المشاركة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير ان المديريات ما زالت تفتح أبوابها أمام ‏الراغبين بالاشتراك في الأوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به.

وأضاف أن الدكتور ‏‏علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام ‏المحال المشاركة بالأوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون.

ويذكر ‏أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قرارًا ببدء التصفية ‏الموسمية الأولى الاوكازيون في السادس من الشهر الجاري.