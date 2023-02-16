التموين: تخفيضات تصل إلى 50% بـ2235 محلا تجاريا خلال الأوكازيون الشتوي 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون إلى 2235 محلا متنوعا ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات الجلدية وأجهزه كهربائية.
وصرح أحمد كمال ، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية.
وأفاد التقرير الوارد له وصول نسب التخفيضات في التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الى الـ 50% في الكثير من المحال المشاركة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان المديريات ما زالت تفتح أبوابها أمام الراغبين بالاشتراك في الأوكازيون بتقديم المستندات المطلوبة للمشاركة به.
وأضاف أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التي تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام المحال المشاركة بالأوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون.
ويذكر أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قرارًا ببدء التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون في السادس من الشهر الجاري.