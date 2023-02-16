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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. تشكيل مستشاري لجان اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي - رئيس جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 68 لسنة 2023، بتشكيل مستشاري لجان اتحاد طلاب الجامعة.

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وتضمن القرار تعيين الدكتور صبحي محمد محمد سراج، الأستاذ بقسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية، مستشاراً للجنة الجوالة والخدمة العامة، والدكتور حسني زكريا السيد النجار، الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية، مستشاراً للجنة الثقافية، والدكتور هاني أحمد عبد السلام أحمد، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، مستشاراً للجنة العلمية.


كما تضمن القرار -أيضاً- تعيين الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، مستشاراً للجنة الفنية، والدكتورة إیمان عبد ربه يوسف أحمد، المدرس بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، مستشاراً للجنة الاجتماعية، والدكتورة مروة محمد ابراهيم غلاب، الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات بكلية الطب البشري، مستشار لجنة الأسر، والدكتور أحمد محمد رضا عبد الصمد، المدرس بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية، مستشاراً للجنة الرياضية.

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