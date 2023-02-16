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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفع أسعار تلك الأدوية.. الشعبة توضح السبب.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية، أن هناك ارتفاعا فى أسعار بعض أصناف الأدوية وتحديدًا أدوية الأمراض المزمنة.

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وكشف أن هناك ايضًا إعادة دراسة من خلال لجنة التسعير، لـ رفع أسعار بعض الأدوية، موضحًا " التحريك فى الأسعار يكون بين 15 لـ 25 %".

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن التحرك فى الأسعار فى بعض الأدوية، وليس جميع الأدوية، معلقًا :" فى أدوية تم تحريك سعرها، وهناك أدوية سيتحرك سعرها، وهناك أدوية تم رفض رفع سعرها".

ولفت إلى أن المشكلة فى رفع أسعار الأدوية، ناتج عن عدم توفير مواد خام، فالشركات عندما تقوم بشراء مواد خام لـ أدوية لا توجد، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

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