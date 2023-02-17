نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن عمليات الإغاثة في تركيا

أطلقت الأمم المتحدة، نداء بقيمة مليار دولار لتركيا لمساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص تضرروا من الزلازل الكارثية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، والتي وصفت بأنها الأكبر منذ قرن.

سيسمح التمويل، الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، لمنظمات الإغاثة بتكثيف عملياتها بسرعة لدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة في مجالات تشمل الأمن الغذائي والحماية والتعليم والمياه والمأوى.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي على تكثيف جهود الاستجابة وتمويلها بالكامل.

وقال: "تركيا هي موطن لأكبر عدد من اللاجئين في العالم وقد أظهرت كرما هائلا لجيرانها السوريين لسنوات".

وتابع "حان الوقت الآن لكي يدعم العالم شعب تركيا - تمامًا كما وقفوا تضامًا مع الآخرين الذين يسعون للحصول على المساعدة".



صدمة ودمار



كما دعا منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، البلدان إلى دعم النداء.

وقال جريفيث، الذي زار البلاد الأسبوع الماضي: "لقد عانى شعب تركيا من حزن لا يوصف"

وأضافت: "قابلت عائلات شاركت قصصهم عن الصدمة والدمار. يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه".

لقد تأثر أكثر من تسعة ملايين شخص في تركيا بشكل مباشر بالكارثة التي تحدث مرة واحدة في الجيل، والتي خلفت 35 ألف قتيل، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة.

وضربت الزلازل البلاد في ذروة فصل الشتاء، وتركت مئات الآلاف من الناس بمن فيهم الأطفال الصغار وكبار السن دون الوصول إلى المأوى والغذاء والماء والسخانات والرعاية الطبية في درجات حرارة شديدة البرودة.

وتم تدمير أو إتلاف حوالي 47000 مبنى، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية الأخرى.



تأثر اللاجئين

ولجأ آلاف الأشخاص إلى ملاجئ مؤقتة في جميع أنحاء البلاد، وأصبح مئات الأطفال الآن أيتاما أو غير قادرين على لم شملهم مع والديهم.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، تستضيف تركيا أيضا أكبر عدد من اللاجئين في العالم فقد وجد حوالي 3.6 مليون سوري ملاذًا آمنا هناك، إلى جانب ما يقرب من 320 ألف شخص من جنسيات أخرى، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعيش أكثر من 1.74 مليون لاجئ في 11 مقاطعة تضررت من الزلازل.



دعم واسع النطاق

وتنسق الأمم المتحدة عمليات الآلاف من أفراد البحث والإنقاذ في خمس مقاطعات - أديامان وغازي عنتاب وهاتاي وكهرمان مرعش ومالاتيا - وبدأت المنظمات الإنسانية عمليات الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا ، وذلك لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة.

وبالتعاون مع شركائها، تقوم الأمم المتحدة بتوصيل وجبات ساخنة وطعام وخيام وملابس شتوية دافئة وبطانيات وفرش وأدوات مطبخ للأشخاص المحتاجين وتوزع الإمدادات الطبية والأفراد على المناطق المتضررة.

وبالإضافة إلى ذلك ، يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات صديقة للأطفال ومساحات آمنة للنساء.



الدعم مستمر لسوريا

وشهد هذا الأسبوع أيضا إطلاق نداء بقيمة 400 مليون دولار تقريبا لسوريا، حيث يستمر تسليم المساعدات عبر الحدود مع تركيا.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إيجازه اليومي من نيويورك يوم الأربعاء، أن 22 شاحنة تحمل مواد من برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبرت إلى الشمال الغربي عبر معبر باب الهوى.

دخلت شاحنتان إضافيتان تحملان خياما مقدمة من المفوضية عبر معبر آخر هو باب السلام.

وقال دوجاريك إن احتياجات المأوى هي الأولوية القصوى بين النازحين في المنطقة، حيث انهارت العديد من المنازل في أعقاب الزلازل.

وتم تدمير أكثر من 8900 مبنى كليا أو جزئيا، مما أدى إلى تشريد 11000 شخص. وتشمل الأولويات الأخرى الغذاء والمساعدات النقدية والإمدادات لمواجهة طقس الشتاء القاسي.