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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل ذكرى الحرب الأولى.. 3 سيناريوهات أمام صراع روسيا وأوكرانيا

الحرب الروسية في
الحرب الروسية في أوكرانيا

كشف محللون أمريكيون أنه من المتوقع أن يتم تجميد خط المواجهة لكن المعركة محتدمة في أوكرانيا. ففي باخموت، المدينة التي تعتبرها موسكو مفتاحا للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها، شهدت الأسابيع الماضية تقلصا سريعا للمخزون العسكري، وقتل وجرح المئات من القوات يوميا.

وفشل العديد من "مراقبي روسيا" المخضرمين في توقع الصراع، معتقدين أن الرئيس فلاديمير بوتين كان يحشد قواته على حدوده مع أوكرانيا لردع توسع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في مجال نفوذها، في استعراض "دبلوماسية المعادن الثقيلة".

وبالنظر إلى الفشل في التنبؤ بالحرب، تساءل المحللين: هل هناك أي فرصة للقيام بعمل أفضل لتقييم كيفية تطورها؟ فحتى الآن، أحدث الصراع العديد من "المفاجآت" العسكرية والدبلوماسية والاستراتيجية.

فمن ناحية، فوجئت موسكو بالقتال العسكري للقوات الأوكرانية ودعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكييف. ومن ناحية أخرى، كان على المستشاريين الغربيين أيضا التعامل مع القنوات الدبلوماسية المحظورة في الأمم المتحدة وقياس الدعم لروسيا من قبل الصين والهند والعديد من الدول الأفريقية.

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وأشار المحللون الأمريكيون إلى أنه أمام الصراع ثلاث سيناريوهات.

السيناريو الأول:

تعاني روسيا من انتكاسة كبيرة في السيناريو الأول، حيث تشن روسيا هجوما جديًا على كييف، وكذلك في دونباس ومقاطعة خيرسون؛ لكن هذه الهجمات تفشل.

فقد خسرت روسيا العديد من الرجال وجزءا كبيرا من المقاطعات الأربع التي تم ضمها بشكل غير قانوني في سبتمبر 2022. وتجد أنها لم تحقق هدفها الاستراتيجي الأولي المتمثل في تغيير النظام في كييف. بينما تستعيد أوكرانيا معاقلها الروسية وتتحرك نحو شبه جزيرة القرم. ولقد كافحت القيادة لتدريب المجندين الجدد بشكل فعال وتظهر القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية (DTIB) الآن علامات الإرهاق. كما تستمر العقوبات الغربية في التأثير، بينما تنتشر أزمة الدوائر الحاكمة.

ويتوقف نجاح هذا السيناريو في أوكرانيا على عدة عوامل؛ على سبيل المثال، قاومت البلاد استنزاف الحرب وتتمتع باستقرار سياسي قبل الانتخابات البرلمانية في خريف 2023. وتتدفق المساعدات العسكرية الأوروبية والأمريكية بشكل مطرد، كما تمكن الجيش الأوكراني من الاحتفاظ بعدة جبهات في وقت واحد.

وعلى الصعيد الدولي، يفترض هذا السيناريو أن روسيا تفقد مكانة القوة التي منحتها إياها في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وسيتطلب ذلك من عملائها إيجاد مصادر بديلة للإمداد.

وعلى المدى الطويل، سيمهد هذا السيناريو الطريق لوقف إطلاق النار وفي النهاية لمفاوضات سلام حقيقية. وبالنسبة لأوكرانيا، مع النصر لا توجد "مفاوضات"؛ ستعود إلى حدودها الأصلية، وستتم محاكمة الروس بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ودفع تعويضات عن الأضرار.


السيناريو الثاني:

تتمتع روسيا بنجاح ملموس يرى السيناريو العكسي سلسلة انتصارات عسكرية لروسيا منذ نهاية الشتاء. وتستعيد البلاد معظم مقاطعة خيرسون، وتهدد كييف مباشرة من بيلاروسيا وتتقدم نحو أوديسا. ويجب استيفاء عدة شروط لمثل هذه النتيجة - أهمها هو الإرهاق البشري والمادي للأوكرانيين.

وعلى الجانب الروسي، يتم تدريب القوات التي تم حشدها في خريف 2022 ونشرها تكتيكيا بشكل فعال. وسلاسل التوريد متماسكة على الجبهات الرئيسية الثلاث (الشمال والشرق والجنوب). وستشهد مثل هذه النجاحات انتصارا روسيا واضحا في أوكرانيا،

وبالنسبة لأوكرانيا، يمكن أن يتحقق هذا السيناريو الأسوأ إذا حدثت عدة تطورات: أولا، وقبل كل شيء، ستنهار القوات المسلحة بشدة وستواجه مشكلات تتعلق بالإمداد بالسلاح. كما أن رئاسة زيلينسكي ستصبح أضعف، وقد تفشل الحكومة في الحفاظ على الدعم الغربي.

وعلى الصعيد الدولي، يفترض هذا السيناريو استمرار صادرات الطاقة الروسية إلى آسيا واستراتيجية تسعير من جانب قوى الغاز. وستستغل موسكو شبكاتها الدبلوماسية بالكامل وتتمتع بدعم قوي من الصين في مواجهة النفوذ الأمريكي.

 

السيناريو الثالث:

وينذر هذا السيناريو بحرب بحرب طويلة الأمد قد تؤدي إلى نتيجة ثالثة لهذا الصراع تكمن في  عدم قدرة كلا الطرفين على السيطرة على الآخر على مدى عدة سنوات. ويتجلى هذا في استقرار الخطوط الأمامية الرئيسية، حيث تستمر المعارك في اندلاع مواقع ذات أهمية ثانوية (تقاطعات الطرق، وأقفال الأنهار، والجسور).  وعلى سبيل المثال، يمكن لموسكو استئناف الهجوم على كييف بنجاح محدود وتركيز جهودها على تعزيز دونباس.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تحاول أوكرانيا دفع ميزتها من خيرسون جنوبا لتهديد شبه جزيرة القرم. ولا يحول هذا السيناريو دون قتال عنيف ونجاح محدود من كلا الجانبين. وستفشل هذه في تغيير التوازن العام للصراع. وعلى الجانب الروسي، يمكن أن يحدث هذا الوضع الراهن العنيف بسبب القيود الهيكلية لأداتها العسكرية: الصلابة التكتيكية، واللوجستيات الناقصة، والجبهات الممتدة وسلاسل التوريد، ومحدودية الموارد البشرية، وثقافة الأكاذيب في الإدارات العامة، إلخ. كما يمكن أن تؤدي العوامل الخارجية إلى اضمحلال عسكري ودبلوماسي.

ولا يوجد أي من الجانبين في وضع يسمح له بإجبار شعبه وحلفائه على قبول التفاوض على أساس ميزان القوى العسكري الحالي. بالنسبة لروسيا، لم يكن هناك نجاح واضح. وبالنسبة إلى كييف، لم يتم استعادة السلامة الإقليمية بعد.
 

الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة روسيا الولايات المتحدة فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي روسيا وأوكرانيا منطقة دونباس الشرقية

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