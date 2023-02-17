عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تقام تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقي والمصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى للرماية علي ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

حيث من المقرر أن تشهد ميادين الرماية اليوم التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية ( ناشئين وناشئات ورجال وسيدات ).

وتقام البطولة في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من  51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، اوزباكستان، اليمن ).

 

وكان قد رفع  مسؤولو الإتحاد المصرى، حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الانتهاء من كافة  الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، من خلال  التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية.

 

وأشار حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة كأس العالم على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها  استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

 

وكانت قد اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة العربية السادسة عشر للرماية التي أقيمت تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى علي ميدان المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ١٢ دولة هى  ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر ) ، تحت اشراف الإتحاد المصرى  ، وحصلت مصر على المركز  الأول فى الترتيب العام علي مستوى برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع  7 دهب ، 5 فضه  ، 5 برونز.

 

وأكد حازم حسنى على نجاح البطولة من خلال اشادة جميع الوفود باقامة طيبة وتوفير كل سبل الراحة لكافة البعثات.

مصر البرازيل تونس باكستان السودان العرب قطر حالة الطوارئ المانيا السود الامارات البط الفن الاتحاد المصري كوريا العاصمة الادارية يده بريطانيا الأردن السعودية إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

انخفاض أسعار الدواجن و3 قرارات حكومية لحل الأزمة قبل رمضان.. انفراجة

ترشيحاتنا

عالم أزهري: الإسراء والمعراج رحلة عجيبة خرقت قانون الأسباب

توقعات بانهيار كبير في أسعار الذهب عالميا

6 مصريين .. وزارة الخارجية تتدخل لحل موقف المحتجزين في ليبيا

اختتام مناورة مقرات القيادة للجيشين الإسرائيلي والأمريكي

للعمل وسيط لشركات الأدوية.. 3 شروط حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة

انطلاق بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل مكرونة بالفاصوليا

ياسمين عز كلامها صح .. جمال شعبان : "الراجل عنده قلبين واحد في صدره والآخر في رجله "

بعد أنباء خطوبتها.. إطلالة تضع رضوى الشربيني في مأزق| شاهد

هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء في هذه الأيام.. تفاصيل

فيديو

شاميو شهير يدمر الشعر ويؤثر على الخصوبة.. تعرف عليه|فيديو جراف

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ