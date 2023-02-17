انطلاق بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تقام تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقي والمصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى للرماية علي ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث من المقرر أن تشهد ميادين الرماية اليوم التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية ( ناشئين وناشئات ورجال وسيدات ).



وتقام البطولة في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وكان قد رفع مسؤولو الإتحاد المصرى، حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية.

وأشار حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة كأس العالم على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وكانت قد اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة العربية السادسة عشر للرماية التي أقيمت تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى علي ميدان المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ١٢ دولة هى ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر ) ، تحت اشراف الإتحاد المصرى ، وحصلت مصر على المركز الأول فى الترتيب العام علي مستوى برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 دهب ، 5 فضه ، 5 برونز.

وأكد حازم حسنى على نجاح البطولة من خلال اشادة جميع الوفود باقامة طيبة وتوفير كل سبل الراحة لكافة البعثات.