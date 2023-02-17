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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم أزهري: الإسراء والمعراج رحلة عجيبة خرقت قانون الأسباب

الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري

أكد الدكتور محمود الهواري، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنه مع تجدُّد شهر رجب من كلِّ عامٍ يتذاكر النَّاس قصَّة الإسراء والمعراج.

 

وقال الهواري، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن المسلم ليقف خاشعًا متأمِّلًا في محراب السِّيرة العطرة -على صاحبها أفضل الصَّلاة والسَّلام- ويحاول إعادة قراءة هذه الرِّحلة العجيبة الَّتي خرقت قانون الأسباب، وقرَّبت خير العباد إلى ربِّ الأرباب.

وتابع العالم الأزهري: معجزة الإسراء والمعراج، أفاضت على المسلمين من الخير والبركة ما يثير الدَّهشة والإعجاب.

 

وكشف الهواري، عن أبرز الفوائد من معجزة الإسراء والمعراج، منوها أن هذه المعجزة بينت أن قضاء الله وقدره خيرٌ كلُّه، وإن لم يفطن العبد إلى دقيق معانيه.

 

كما أكدت هذه المعجزة، أن المنح كامنةٌ في طيِّ المِحَن، واليسر مقرونٌ بالعسر، والنَّصر مع الصَّبر، والفرج مع الشِّدَّة، ونحن أمَّةٌ عابدةٌ، وهذه أجلُّ صفاتِ الأمَّة، وفي هذه المعجزة إشارة إلى أن التَّسبيح هو باب الفرج.

البحوث الإسلامية شهر رجب الإسراء والمعراج قانون الأسباب المعجزة

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