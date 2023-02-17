الفروسية يواصل تنظيم منافسات الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية لقفز الحواجز

يواصل مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، تنظيم منافسات الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز لليوم الثانى على التوالى ، والتى تقام على ملاعب مركز بيجاسوس "دريم لاند" بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى غد السبت 18 بمشاركة أكثر من 250 فارسا فارسة.

أسفرت نتائج اليوم الأول التى انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس ، عن فوز فرسان مركز بيجاسوس بالمراكز الثلاثة الأولى فى مرحلة المبتدئين للخيول المصرية ، وحصلت الفارسة مريم عوض الله على المركز الأول ، وحل الفارس ياسين عبد المجيد فى المركز الثانى ، وجاءت الفارسة ديليلى فى المركز الثالث ، وحصلت فارسة مركز اوكسرز للفروسية خديجةالمناوى على المركز الرابع ، وجاء فى المركز ين قبل الأخير والأخير ، كل من فارس المدرسة المصرية يوسف عبد الحميد ، وفارسة سبيريت هورس اكاديمى مريم عسل .

أما فى مرحلة المبتدئين للخيول الأجنبية ففاز بالمركز الأول عادل ماضى فارس كونكورد السلام ، وحصل على المركز الثانى الفارس محمد البحبوحى من من مركز ستاليون ، وحل حمزة ثابت من مركز بيجاسوس فى المركز الثالث ، وجاء فى المركز الرابع فارس حرس الحدود محمد أبو نصير ، وحصل محمد رشيد من نادى الجزيرة على المركز الخامس ، وكان المركز السادس والأخير من نصيب الفارسة فرجينيا ميلاد من نادى الحرس الجمهورى .

فازت الفارسة خديجة المناوى من مركز اوكسرز للفروسية بالمركز الأول فى مرحلة المبتدئين للخيول المصرية ، وحل فى المركز الثانى يوسف عبد الحميد من المدرسة المصرية فى المركز الثانى ، وجاءت زميلته حور أحمد فى المركز الثالث ، أما المركز الرابع ففاز به الفارس عبد الله محمود من نادى فروسية الجزيرة ، جاء فى المركز الخامس أبو بكر أحمد من سبيريت هورس أكاديمي ، وحلت زميلته لجين جمال فى المركز السادس والأخير .

كانت الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات (الخامسة والسادسة للخيول الأجنبية والسادسة للخيول المصرية والعربية الأصيلة والمبتدئين للخيول الأجنبية والمبتدئين للخيول المصرية والعربية الأصيلة) قد انطلقت أمس الخميس ، والتى يتنافس خلالها الفرسان للفوز بالمراكز الأولى للدخول بقوة فى المنافسة على الحصول على الدرع العام ، وذلك بجمع مزيد من النقاط خلال حلقات بطولة الجمهورية ، بزيادة رصيدهم من النقاط في البطولة .

وتنطلق اليوم منافسات المبتدئين للخيول المصرية والعربية الأصيلة ثم تليها مباراة الدرجة الخامسة ثم مباراة السادسة للخيول الأجنبية ويختتم اليوم بمباراة الدرجة السادسة للخيول المصرية والعربية الأصيلة.

وتقام فعاليات بطولة الجمهورية وفقا لجدول التحكيم " أ "مادة 238 بند "2" فقرة "1" حيث يفوز بالمركز الأول الأقل فى عدد الأخطاء ونقاط الجزاء ، والأسرع فى تحقيق زمن أقل خلال الجولة .