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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

 المصريين الأحرار: يجب إيجاد بدائل للصناعة المحلية كثيفة استخدام الطاقة

صدى البلد

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية ، تحت عنوان “ كهرباء المستقبل .. كما نريدها لأحفادنا ميسورة - نظيفة - مأمونة - مضمونة - مستدامة ” ، وذلك بمقر الأكاديمية بوسط البلد - المبني الإداري للكنيسة الإنجيلية.

حاضر الندوة الدكتور هاني النقراشي عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حضور من المتخصصين في مجال الطاقة والكهرباء بالاضافة لفيف من رجال الدين والشخصيات منهم المهندس اسماعيل أحمد رئيس اتحاد المصريين في الخارج ، الدكتور أحمد درويش استاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة.

ووجه إسلام الغزولي نائب رئيس الحزب كلمة شكر للدكتور القس ثروت قادس علي الإستضافة والتنظيم للندوة العلمية الهامة، معربًا عن تقديره للمهندس هاني النقراشي علي عرضه القّيم الخاص بالمعلومات العلمية والعملية حول ندوة كهرباء المستقبل كما نريدها لاحفادنا ميسورة، نظيفة، مأمونة ومستدامة.

وقال الغزولي في مداخلة له، إنه  في ضوء التوجه لتعزيز الصناعة المصرية وتشجيعه أصبح هناك ضرورة هامة لإيجاد بدائل علمية وعملية خاصة للصناعة المصرية كثيفة إستخدام الطاقة.

وأضاف، أن الصناعة عانت أزمة في أعقاب 2011 وما استتبعها من الموافقة على إستخدام الفحم خلال عام 2014 سواء البخاري أو البترولي كبديل للغاز، لسد عجز الطاقة خاصة في ظل إرتفاع سعره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من جهة وارتفاع سعر الدولار أيضًا.

واستطرد أن ما حدث أصاب الصناعات خاصة كثيفة إستخدام الطاقة بأضرار جسيمة واخرجها من المنافسة العالمية في ظل إرتفاع التكلفة  وتأثيرها على اقتصاديات الصناعة خاصة وأنها من الصناعات التي تستخدم عدد كبير من العمالة سواء المباشرة أو غير المباشرة و أيضا أثر بالسلب على المستهلك".

وأكد الدكتور هاني محمود النقراشي على أهمية المحطات الشمسية الحرارية ذات الخلايا الضوئية لحل تلك المعضلة خاصة وإنها طبيعية ومستدامة ونظيفة كما إنها غير مكلفة قياساً بالمصادر الأخري . 

المصريين الأحرار عصام خليل كهرباء المستقبل

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