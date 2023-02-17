السوشيال ميديا.. رسالة هجوم من ياسمين عز بسبب هذه الشائعة.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على مباراة المريخ السوداني

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

إمام عاشور عن هدفه مع ميتيلاند بالدوري الأوروبي: إحساس رائع

أعرب إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سعادته في المشاركة مع فريقه بمباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وإحرازه هدفا.

وكتب إمام عاشور: "إحساس رائع ان اسجل اول اهدافي في اول ظهور لي مع الذئاب.. ‏شكرا اف سي ميتلاند علي دعمكم.. ‏الحمد لله شكرا ليه جمهور مصر علي دعمكم ليا".



إيه الهجوم ده كله.. آيتن عامر تدافع عن رنا رئيس

وجهت الفنانة آيتن عامر، رسالة إلى المتابعين بخصوص الفنانة رنا رئيس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت آيتن عامر في تويتة لها: “يا جماعة رنا رئيس موهوبة و شاطرة و عملت كذا حاجة قبل كدة كانت ممتازة فيهم ، اخرهم مثلا موضوع عائلى ! مش فاهمة ايه الهجوم ده كله !!”.

بدون فيتامينات.. تعليق غامض من فرج عامر قبل مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعليقًا ناريًا علي مباراة الزمالك والمريخ السوداني، المقرر لها اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب فرج عامر في منشور له عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “تبدأ الكرة المصرية في اختبارات حقيقية (بدون ڤيتامينات) امام الكرة السودانية اليوم”.



عيب يا جماعة .. رسالة هجوم من ياسمين عز بسبب هذه الشائعة

تصدرت الإعلامية ياسمين عز، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب أخبار وشائعات عن ارتباطها وخطوبتها.

وعلقت ياسمين عز على شائعات ارتباطها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



فيه إيه.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على مباراة المريخ السوداني

علق تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، علي أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب تامر عبد الحميد في تويتة له: “هو فى ايه .. احنا فى انتظار هدف يدخل فينا عشان نلعب #زمالك_المريخ‬⁩”.