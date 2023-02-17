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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيه إيه.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على مباراة المريخ السوداني

الزمالك
الزمالك

علق تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، علي أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب تامر عبد الحميد في تويتة له: “هو فى ايه .. احنا فى انتظار هدف يدخل فينا عشان نلعب #زمالك_المريخ‬⁩”.

وتعادل نادي الزمالك  مع المريخ السوداني فى أول 20 دقيقة سلبيا وسط هجمات متبادلة بين الفريقين فى المباراة المقامة حاليا بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني  ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة مع الدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

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