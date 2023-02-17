بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والسكة الحديد

وقعت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارمحمد بكر، بمقر الهيئة مع سكك حديد مصر برئاسة المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بروتوكول تعاون.

تضمن البررتوكول توقيع عقد ايجار دورين بمحطة سكك حديد دمنهور كمقر لفرع قضايا الدولة بدمنهور ثاني، وكذلك كيفية التعاون المثمر بين الجهتين كما تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية بينهما.

حضر حفل التوقيع وفد من هيئة سكك حديد مصر، ضم المحاسب هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة للقطاع المالي و حسام عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية .

وحضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة " أحمد فكري نائب الرئيس الأمين العام و محمد فهمي نائب الرئيس الأمين العام المساعد لشؤون المقرات" .