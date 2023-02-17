إعلان عاجل | الجيش الأمريكي ينهي مهمة جمع حطام المنطاد الصيني

أعلنت القيادة الشمالية في القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، إنهاء عملية جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في الرابع من شهر فبراير الجاري، انتهت الخميس.

وأضافت في بيان إن القطع الأخيرة التي تم رفعها، جارٍ نقلها إلى مختبر تابع لمكتب التحقيقات الفيديرالية في ولاية فرجينيا لفحصها".

وأكد البيان أن سفن البحرية وخفر السواحل غادرت المنطقة، فيما رفع الحظر البحري والجوي الذي فرض هناك.

وكان الجيش الأمريكي قال، الاثنين، إنه عثر على إلكترونيات حساسة في المنطاد بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من المنطاد نفسه.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، الأربعاء، إن المنطاد، كان يسير في مسار من شأنه أن يأخذه فوق غوام وهاواي، لكن الرياح العاصفة حولته عن مساره.

وانحرف المنطاد، الذي تتهم واشنطن بكين باستخدامه للمراقبة وتقول الصين إنه كان منطادا للبحوث المدنية، ليحلق فوق جزر ألوتيان بولاية ألاسكا ثم فوق كندا ووسط الولايات المتحدة قبل أن يسقطه الجيش الأمريكي قبالة سواحل ساوث كارولاينا.

وزادت الواقعة من توتر العلاقات الأمريكية الصينية وتسببت في تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين الأسبوع الماضي.

