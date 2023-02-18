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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 : احذر من الاحباط

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يحب أن يعامل الأشخاص بصراحة وان يتعامل بالمثل، يقدرون بشدة الأوقات العائلية وتقديسها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : مكالمة مزعجة

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توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، قد يحتاج أفراد برج الثور إلى إيجاد حل وسط بين حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية، سترتفع معنويات الأطفال بمجرد وجودك في المنزل، يمكن تقوية العلاقة الرومانسية من خلال قضاء الوقت معًا، ستكون هناك حاجة إلى التدبر لتقليل الضغط النقدي، يمكن أن تساعدك معرفة القيود الخاصة بك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

إذا فشلت حاول ألا تدع الأمر يحبطك وتذكر أن تنسب لنفسك الفضل حتى في أصغر الانتصارات، سيتيح لك اجتهادك وقدرتك على تحمل المسؤولية أن تنتصر على أي تحدٍ تواجهه.

توقعات برج الثور صحيا

أن تصبح سعيدًا هي قدرة مكتسبة وليست أمرًا مفروغًا منه، يمكنك التفكير في هذا باعتباره شعار الحياة الصحية، يمكنك توقع تأثير إيجابي من ممارسة اليوجا.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

يجب أن تنتهز أنت وشريكك الآخر هذه الفرصة للهروب من الواقع، قد ترتفع التخيلات الرومانسية لبعض مواليد الثور إلى آفاق جديدة إذا وجدوا الحب.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

سيعرفك قضاء الوقت مع الأطفال على قدراتهم العلاجية، يمكنك استخدام والديك كمنارة للضوء للمساعدة في توجيه طريقك.

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